Gaskó után új utakon a Liga

A Munka törtvénykönyve és a sztrájktörvény módosításáról is tárgyalna a kormánnyal a Liga Szakszervezetek - jelentette be egyebek mellett tegnapi tájékoztatóján Doszpolyné Mészáros Melinda. A szakszervezeti tömörülés múlt héten, a 20 évig tartó Gaskó István fémjelezte és sok vitát kavaró korszak után megválasztott új elnöke jelezte azt is, hogy ugyancsak elővennék a korábban megszüntetett korkedvezményes és korengedményes ellátások visszaállítását célzó javaslatcsomagjukat is.