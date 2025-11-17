A káposztásmegyeri vonalhosszabbítás sem lehetséges az oroszok együttműködése nélkül.
Szerdán és csütörtökön is forgalomkorlátozásra kell számítaniuk a közlekedőknek az M3-as autópályán Nagyfüged térségében - informál a közútkezelő.
Több autó ütközött össze az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Hatvan közelében szerdán hajnalban, a baleset helyszínén teljes útzár van, a forgalmat a Gyöngyös-nyugat lehajtónál a 3-as számú főútra terelik.
Az autópálya kivezető szakaszán történt a baleset szerda este, két nagy sebességgel haladó gépjármű ( egy személyautó és egy mikrobusz) ütközött össze, hárman megsérültek - informált honlapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság. A baleset a Szerencs utca kereszteződésében következett be, ( neuralgikus csomópont, gyakoriak a belesetek) az érintett szakaszon nagy torlódás alakult ki.
Szalagkorlátnak csapódott, és kigyulladt kedden kora reggel egy nyerges vontató az M3-as autópálya 76-os kilométerszelvényénél, Gyöngyöshalász térségében, a Miskolc felé vezető irányban - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) kedden reggel az MTI-vel.
Nekem azokkal a hibákkal van problémám, amelyek életveszélyesek az utasokra. Van, hogy mindkét oldalon kinyílnak az ajtók és előfordult az is, hogy egy szerelvény ajtaja 12 percig nem nyílt ki. Az utasokat ilyen veszélyeknek kitenni több, mint bűncselekmény – mondta a Népszavának Horváth Csaba.
A tervek szerint 2018-ban elkészülhet a zajvédő fal az M3-as autópálya fővárosi bevezető szakaszán, a XV. kerületben - derül ki a Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésére beterjesztett javaslatból.
A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője tájékoztatta reggel az MTI-t arról, hogy tömegbaleset miatt torlódik a forgalom az M3-as autópályán, a főváros irányába. Csámpai Attila azt mondta: a 37-es kilométernél, Bag után hét autó ütközött össze. Eddig két sérültről tudni; őket a mentők vizsgálják. A járművek több sávot elfoglalnak, ezért jelentős torlódás alakult ki. Már mintegy hat kilométeres a kocsisor az autópályán - tette hozzá a szóvivő.
Az autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalát zárták le Hatvannál a baleset miatt - informált a rendőrség a police.hu honlapon.
Építési munkák miatt csütörtökig forgalomkorlátozásra kell számítani az M3-as autópályán, Gyöngyöshalász térségében - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. .
Nyolc jármű csúszott egymásba az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán. Senki nem sérült meg - derül ki a katasztrófavédelem honlapjáról.
Két súlyos sérültnek azonnali műtétre volt szüksége az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül - tájékoztatott Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa. A busz magyar forgalmi rendszámú volt. A jármű balesete után további autók rohantak előbb a buszba, majd egymásnak. Kilenc személyautó és két mikrobusz ütközött. Ezek között magyar, román és ukrán felségjelzésű is van. Az MTI információi szerint a bécsi adventi vásáron jártak az utasok a busszal. Úgy tudni, a sofőr egy ütközést próbált elkerülni, de a manőver közben a busz megcsúszott a jeges úton.
A 24.hu fedezte fel az állatmentő Liga Facebook-oldalán a bejegyzést, miszerint az M3 as autópályáról érkezett riasztás, hogy egy kacsa család vonul az autópályán.
Két súlyos sérültje van a hétfőn délután az M3-as autópályán Hatvan közelében történt buszbalesetnek, egyiküket mentőhelikopterrel vitték kórházba - tájékoztatott a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője hétfőn este.
Életét vesztette egy gépjárművét vezető férfi az M3-as autópályán, amikor autójával az út menti árokba csapódott Füzesabony közelében kedden kora este.
Árokba hajtott, majd oldalára borult egy kamion az M3-as autópálya füzesabonyi szakaszán, a Budapest felé vezető oldal 117-es kilométerénél, a jármű vezetője meghalt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Az M3-as bevezető szakaszán folyó építési munkálatok, illetve egy baleset miatt jelentősen torlódik a forgalom a Budapest felé vezető oldalon Bag térségében - közölte hétfőn kora este az Útinform.
Szalagkorlátnak ütközött és felborult egy tehergépkocsi az M3-as autópálya 43-as kilométerénél a Nyíregyháza felé vezető oldalon, hétfőn délután.
Egy teherautó és két személyautó ütközött össze az M3-as autópályán Hatvannál, a Miskolc felé vezető oldalon keddre virradó éjszaka, a balesetben egy ember megsérült.
Árokba hajtott egy autó szombaton késő este az M3-as autópálya főváros irányába tartó oldalán a 29-es kilométernél, illetve két gépkocsi ütközött össze ugyanitt a Nyíregyháza felé vezető oldalon; mindkét irányban csak egy sávon haladhatott a forgalom – tájékozatott honlapján a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság.
Hat gépkocsi ütközött eddig tisztázatlan körülmények között az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szentmihályi út és a Shell kút között. A balesetben egy ember megsérült.
Csütörtök éjjel egy kisteherautó és egy kisbusz ütközött össze az M3-as autópályán.
Két macedón rendszámú kamion ütközött össze az M3-as autópályán Mezőkövesdnél, a Miskolc felé vezető oldalon csütörtökön, a balesetben az első információk szerint senki sem sérült meg, de az útszakaszt lezárták - tájékoztatott a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Az M3-as autópálya Pest megyei szakaszán teljes útlezárás mellett zajlott a helyszínelés, a zárlatot este fél hét tájban oldották fel. Az autópálya 27. kilométer-szelvényében, a Gödöllő irányába vezető oldalon hat gépkocsi ütközött össze - írja a police.hu.
Eddig ismeretlen okból és körülmények között szalagkorlátnak ütközött egy autóbusz az M3-as autópálya jobb pályatestén a 20-as kilométerszelvényben. A buszon utazók közül senki sem sérült meg - írja a police.hu.
Tizenegy kocsi rongálódott meg egy balesetben az M3-as autópálya 14. kilométerénél kedden este, személyi sérülés nem történt, de a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt a sztráda érintett szakaszán a forgalom csak a külső sávban haladt Budapest irányába.
Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M3-as autópályán Nagykálló térségében.
Öt személyautó és két kisteherautó rohant egymásba hétfőn kora reggel az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán Bag térségében, ketten megsérültek, a sztrádát a helyszínelés idejére lezárták. A zárlatot valamivel tíz óra előtt feloldották, de változatlanul több kilométeres torlódásra kell számítani. Békés megyében több helyszínen is útzárat kellett életbe léptetni balesetek miatt.