Borzalmas tömegbaleset az M3-ason - Tovább nőhet a halottak száma

Két súlyos sérültnek azonnali műtétre volt szüksége az M3-as autópályán, a Miskolc felé vezető oldalon szombat éjszaka felborult busz utasai közül - tájékoztatott Csiba Gábor, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház főigazgató főorvosa. A busz magyar forgalmi rendszámú volt. A jármű balesete után további autók rohantak előbb a buszba, majd egymásnak. Kilenc személyautó és két mikrobusz ütközött. Ezek között magyar, román és ukrán felségjelzésű is van. Az MTI információi szerint a bécsi adventi vásáron jártak az utasok a busszal. Úgy tudni, a sofőr egy ütközést próbált elkerülni, de a manőver közben a busz megcsúszott a jeges úton.