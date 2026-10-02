Ma negyven éve mutatták be a magyar kultúra egyik legnagyobb alkotását, a Macskafogót

animáció;jubileum;Macskafogó;

2026-10-02 15:03:00 CEST

Grabowski, az egérügynök küldetése ma is ugyanolyan izgalmas, mint 1986. október 2-án, amikor bemutatták a magyar mozik. Ternovszky Béla Macskafogója semmit sem öregedett, hatása máig érződik a popkultúrában, a zenében és Budapest utcáin. Ma 19 órától a Nemzeti Filmintézet YouTube-csatornáján ingyenesen, valamint országszerte számos helyszínen is megnézhetjük a kultfilmet. A Pannónia Stúdióban a vetítést közönségtalálkozó és koncert előzi meg; a részvétel díjmentes, de regisztrációhoz kötött.

Noha a Kádár-korszakban nekünk nem volt olyan grandiózus, élő szereplős ügynökfilmünk, mint a briteknek a James Bond-sorozat, 1986-ban animációban sikerült olyat készíteni, amely tényleg felvehette a versenyt a külföldi krimi- és akciófilmekkel. Ternovszky Béla és Nepp József Macskafogója intenzitásával, humorával és kreatív megoldásaival a moziszékhez szegezte a nézőt, később pedig a tévé elé: a rajzfilm generációk számára vált meghatározó élménnyé. Gyerekek és idősek egyaránt élvezhették a Nepp József írta sztorit, amely szintén grandiózusra sikerült.

A történet elején az űrt látjuk, amelyben, akárcsak a Csillagok háborúja nyitányában, ismertetik velünk a jó és a gonosz harcáról szóló történetet: „M. M. u. (Mickey Mouse után) 80-ban az X bolygó egereit a megaláztatás és a pusztulás apokaliptikus rémei fenyegették. A vérszomjas macskák jól szervezett, tökéletesen felszerelt multinacionális bandákba tömörülve, pimaszul semmibe véve a jogot és rendet, felrúgva macskák és egerek közötti történelmi konvenciókat, az egértársadalom végső felszámolására törekedtek.” Ám az egerek sem restek: titkosszolgálatuk, az Intermouse a profi egérügynököt, Nick Grabowskit hívja segítségül, hogy szerezze meg Fushimisi professzor találmányának tervrajzát, amellyel legyőzhetik a rajtuk uralkodó macskákat.

Mindezt humorral fűszerezve láthatjuk. Grabowski történetével párhuzamosan egy vérbeli vígjátéki figura is feltűnik: Lusta Dick, a pocakos titkos ügynök, aki még inkább egyszemélyes rendőrzenekar, és egy őserdőben lezuhanva vámpírdenevérekkel ismerkedik meg. Egy sztori pedig akkor működik igazán, ha a gonosz szereplők is izgalmasak, márpedig a Macskafogóban számos ilyen figurát láthatunk. Elsősorban Fritz Teufelt, a macskaszindikátus félszemű és fémkezű alvezérét, illetve a négy, eredetileg balett-táncos patkány bérgyilkost, akiket főhősünk ellen küldenek. Ők azonban folyamatosan elbénázzák a küldetést, és attól félnek, hogy ha végleg elbuknak, mehetnek vissza a balettbe ugrálni.

És ha már itt tartunk, érdemes megjegyezni, hogy a Macskafogó, akárcsak egy jó akciófilm vagy vígjáték, tele van emlékezetes mondatokkal. Ezek jó része Fritz Teufel és ügyetlen beosztottja, Safranek között hangzik el. Például amikor a főnök ezt mondja: „Mehet, Safranek. És üdvözlöm a kedves feleségét”, mire a beosztott ezt válaszolja: „Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él.” Vagy amikor Maxipotzak, a vámpírdenevérek vezetője megnyugtatja Lusta Dicket, hogy nem esik baja: „Mi nem enni bátor egérke. Mi csak kiszívni szép, piros vérét.”

A humor mellett az animációról is érdemes szót ejteni: az antropomorffá, vagyis emberszerűvé tett egerek és macskák mozgása magáért beszél, akár menekülés, akár akció közben látjuk őket. Ebből a szempontból a film egyik legkreatívabb jelenete, amikor Nero von Schwarz, a kövér, fekete macska Mr. Teufel előtt egy videókazetta – afféle referenciaanyag – lejátszásával demonstrálja, milyen megbízható a négytagú patkánycsapat.

Ez a zenés, jazzes rész elképesztő vizuális megoldásokban bővelkedik. Láthatjuk, amint az egyik patkány tubusból nyom ki egy öltönyös egeret, majd szendvicset készít belőle; egy másik szemvillanás alatt nyúllá, majd Drakulává változik, hogy a frászt hozza az áldozatára. A patkányok baltával, pisztollyal, gépfegyverrel, tőrrel, konyhakéssel vagy porszívóval hatástalanítanak egereket, hogy aztán a színpadon öltönyben és balettdresszben táncolva énekeljék a Négy gengszter című számukat.

E ponton érdemes szót ejteni a Macskafogó utóéletéről is, hiszen a film nyomot hagyott a popkultúrában. A Négy gengszter című számot például a Cotton Club Singers és a Jazzation nevű együttes is elénekelte, utóbbi a Budapest Orchestra Project kíséretében. Sőt a Jazzation és a Budapest Orchestra Project a film végén felcsendülő Miu-mi újság? című örökzöldet is előadta. A dal Harcsa Veronika és a Pannonia Allstars Ska Orchestra közös produkciójában is megszólalt, illetve a Pappa Pia című filmben is elhangzott.

A Macskafogó szereplői pedig Budapest utcáin is tovább élnek: a 0036mark nevű street art művész számos falra kiragasztotta a film átértelmezett karaktereit. Így lett Grabowskiból John McClane rendőrnyomozó, Maxipotzakból Batman, Mr. Teufelből a Sebhelyesarcú, a négy patkányból pedig a Mechanikus narancs fehér kezeslábasban feszítő gonosztevői. A figurákat magunkra is vehetjük: a BP Clothing kínálatában Macskafogó-kollekció is szerepel. December 5-én pedig előkelő helyen, a Művészetek Palotájának Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében vetítik a filmet, miközben a legendás dallamok élőben csendülnek fel a Budapest Orchestra Project fúvósainak és a Jazzation a cappella együttesnek az előadásában.

Mit is lehetne ezek után még mondani? Éljen soká a Macskafogó!