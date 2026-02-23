Még a szombati határidő után is volt lehetőség a zászlóvivő személyének módosítására, ha az érintett ország megfelelő indoklással (sérülés, betegség) kért változtatást.
Nagyjából összeállt a csapat, amely a magyarországi jogállamiság helyzetével foglalkozó állásfoglalásokat és véleményeket fogja előkészíteni az Európai Parlamentben.
Furcsán csapódik le kint az is, hogy a Fidesz képviselői időnként összekeverik az EU-val és a NATO-val kapcsolatos kérdéseket.
Letették az esküt a szeptember 7. és 18. között Rio de Janeiróban tartandó paralimpián versenyző magyar csapat tagjai a Nemzeti Színházban tartott vasárnapi ünnepségen.
Magyar idő szerint vasárnap hajnalban megérkezett Rióba, a XXXI. nyári olimpia helyszínére az a 83 sportolóból álló magyar csapatrész, mely szombat délben indult el a Liszt Ferenc repülőtérről a történelminek számító - mert a Budapest-Rio útvonalon első ízben közlekedő - charterjárattal. További fotókért kattintson a fő képre! MTI Fotó: Marjai János
A pénteken kezdődő téli olimpián nem valószínű, hogy Magyarország aranyérmet nyer bármely számban, ám abban reménykedhetünk, hogy a magyar küldöttség nem pont nélkül tér haza Szocsiból. Erre a legnagyobb esélye a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak, illetve az alpesi sízők közül az idén már vk-versenyen 12. helyet is szerző Miklós Editnek van.