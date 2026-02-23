Pontremények Szocsiban

A pénteken kezdődő téli olimpián nem valószínű, hogy Magyarország aranyérmet nyer bármely számban, ám abban reménykedhetünk, hogy a magyar küldöttség nem pont nélkül tér haza Szocsiból. Erre a legnagyobb esélye a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak, illetve az alpesi sízők közül az idén már vk-versenyen 12. helyet is szerző Miklós Editnek van.