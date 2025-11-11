A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete az Orbán-kormány által beígért mindössze 15 százalékos béremelés miatt is tiltakozik, amely a 2022-es bérrendezés óta még az inflációkövető bérkorrekciót sem éri el. Egy több mint 25 éve dolgozó diplomás levéltáros havi bruttó 450 ezer forintot sem keres.
Folynak az egyeztetések a Magyar Nemzeti Levéltár költözéséről, a levéltár, valamint a Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai között.
A befogadó raktárak magas páratartalma miatt leállították a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltára Szentháromság téri épületében őrzött iratanyag elszállítását - közölte az intézmény.
Gyakorlatilag alkalmatlan levéltári dokumentumok tárolására az a Daróczi utcai épület, ahová a nemzetgazdasági tárca budai Várba költözése miatt a Magyar Nemzeti Levéltár anyagait helyezik át. A szakemberek a raktár sürgős kiürítését javasolták, ám az iratok odahurcolása jelenleg is zajlik. A szakszervezet szerint a kabinetnek nincsenek távlati tevei a levéltár elhelyezésére, a lényeg csak az, hogy az NGM mihamarabb Budára költözhessen. Pénteken leállították az iratanyag átszállítását.
Egy szóval sem jelezte a Magyar Nemzeti Levéltár, hogy nem lehet elárverezni Kádár János leveleit, csupán adatokat kértek azok eredetéről - mondta lapunknak a szombati aukciót szervező Földváry Antal. Ehhez képest a rendőrség mégis lefoglalta az MSZMP egykori főtitkárának saját maga által elajándékozott lemondólevelét, illetve Gorbacsovnak címzett köszönőlevelét.