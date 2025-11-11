Levéltári iratok veszélyben

Gyakorlatilag alkalmatlan levéltári dokumentumok tárolására az a Daróczi utcai épület, ahová a nemzetgazdasági tárca budai Várba költözése miatt a Magyar Nemzeti Levéltár anyagait helyezik át. A szakemberek a raktár sürgős kiürítését javasolták, ám az iratok odahurcolása jelenleg is zajlik. A szakszervezet szerint a kabinetnek nincsenek távlati tevei a levéltár elhelyezésére, a lényeg csak az, hogy az NGM mihamarabb Budára költözhessen. Pénteken leállították az iratanyag átszállítását.