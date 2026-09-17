Egyelőre nem vonultak ki a magyar sportból a NER nagyágyúi, de Mészáros Lőrinc, Szíjj László és több, kormányzati hátszél révén megerősödött vállalat is szelektálni kezdte támogatásait. Ha ez tartós folyamattá válik, annak rendszerszintű következményei lehetnek, de akár a piaci alapú működés felé is terelheti a klubokat.
Szokatlanul nagy médiafigyelmet kapott az elmúlt hónapokban a magyar gyeplabda. Április elején a női válogatott kavarta fel az állóvizet, közösségi gyűjtést indított, hogy ki tudjon utazni a júliusi Európa-bajnokságra. Bő egy hónappal később Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár bejelentette: Gyulay Zsolttal, a Magyar Olimpiai Bizottság elnökével együtt azon dolgoznak, hogy hamarosan megépülhessen az első hivatalos gyeplabdapálya Magyarországon. A női válogatott azóta sikerrel járt, a sportág mindkét szakága ki tudott utazni Törökországba, az Eb-re. A férfiegyüttes szereplését a helyszínen követhettük végig.
A korábbi évekhez hasonlóan a Népszava sportrovata ezúttal is elkészíti hónapokra lebontva idei visszatekintőjét. Összeállításunkban felidézzük a legemlékezetesebb, a sportrajongókat leginkább foglalkoztató eseményeket. Az első részben januárra emlékezünk.
Soha akkora állami támogatást nem kapott a magyar sport, mint az elmúlt négy évben, a befektetett milliárdokért – magyarul az adóforintjainkért – nem azt kaptuk, amit reméltünk. A nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzérem kifejezetten jó eredménynek számított volna akkor, amikor a magyar sport „mostohagyerek” volt és alulfinanszírozottságtól szenvedett. Most azonban sokszor a nézők szenvedtek a képernyő előtt.