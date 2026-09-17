Nincsen semmi okunk az örömre

Soha akkora állami támogatást nem kapott a magyar sport, mint az elmúlt négy évben, a befektetett milliárdokért – magyarul az adóforintjainkért – nem azt kaptuk, amit reméltünk. A nyolc arany-, három ezüst- és négy bronzérem kifejezetten jó eredménynek számított volna akkor, amikor a magyar sport „mostohagyerek” volt és alulfinanszírozottságtól szenvedett. Most azonban sokszor a nézők szenvedtek a képernyő előtt.