Holokauszttúlélő nagyszülők unokájaként Szabó Gál András elhatározta, felkutatja a családot, hogy visszaadja jogos tulajdonukat.
1945-ben nemcsak az országot kellett újjáépíteni – az életeket is. A zsidóknak egy olyan világban kellett újrakezdeni, amely korábban a megsemmisítésükre tört. Hogyan tovább? – teszi fel a kérdést a Magyar Zsidó Múzeum és a 2B Galéria közös kiállítása.
Egy padláson, véletlenül bukkantak rá Erdély egyetlen fazsinagógájának maradványaira, melyeket most megtekinthetünk az Írás a falon – Mikdás meát című kiállításon a budapesti Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban.
Mi hozzuk létre a vonásainkat, vagy valaki más? Többek között ezt a kérdést is felveti a 2B Galéria és a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár közös kiállítása, a Láthatatlan arc.
Száz tárgyi emléken keresztül meséli el az intézmény százéves történetét a Magyar Zsidó Múzeum vasárnaptól látogatható, 100! című kiállítása.
A Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában ma délután nyílik az Elfeledett szomszédaink című fotókiállítás, amely a Pápáról és környékéről 1944-ben elhurcolt 3700 magyar zsidónak állít emléket. A rendhagyó tárlat azokat a családokat mutatja be, amelyek Nyugat-Magyarország egyik legnépesebb zsidó közösségének tagjaiként a város megbecsült polgárai voltak.