L. Simon a jobboldali újságírókat félti

"Sajnos az a fajta kormánykritika, ami megjelenik jelen pillanatban a Hír Tv-ben, az sok tisztességes jobboldali újságíróban meghasonláshoz fog vezetni." L. Simon László - mint arra a 444.hu felhívta a figyelmet - a hétvégén már ezzel magyarázta, miért mondta a kormánypárti csatorna munkatársának a múlt héten, hogy "nehéz lesz az élet a Hír Tv-nél".