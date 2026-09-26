A szövetségi kapitány egy napóleoni legenda felemlegetésével megpendítette esetleges távozását is a magyar labdarúgó-válogatott éléről.
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a tragédiákkal kapcsolatban ma azt közölte, hogy rendkívüli ellenőrzéseket végeznek az érintett autópálya-szakaszokon.
Mi történhetett a szakállas fiatalemberrel, aki azon a június 16-i temetésen a magyar fiatalság jövőjét siratta
A választási veresége után a politikából is távozó fideszes miniszter úgy érezte, ki kell mondania ezt.
Az Országos Magyar Vadászkamara közleményben reagált a háborgó kommentekre.
Egyre többen emelnek szót az elnöki kegyelem ellen, amely egy pedofil bűntársának segített új életet kezdeni.
A konvoj a budapesti Bajcsy-Zsilinszky út buszsávjában állt , amíg a legfőbb ügyész bement egy üzletbe.
A magyar biztos nem azért kért bocsánatot, amit mondott, hanem azért, mert a szavait szerinte félreértették.
Az hatóság adminisztrációs kifogást támasztott a 4-es blokk süllyedésmérését illetően, de megállapításai idézését nem sérelmezi.
Organizációs okok miatt szükséges a Szabadság híd lezárása - ezt mondta a főpolgármester pénteken a Hír TV reggeli műsorában.
Magyarázatot vár az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének ügyvivőjétől a Heti Válasz csütörtöki számában megjelent interjúja miatt Vida Ildikó, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke.
Az elmúlt napokban aggasztó információk láttak napvilágot a kettős állampolgárság intézményével, megszerzésével kapcsolatos lehetséges visszaélésekről -emlékeztet közleményében az MSZP-s Molnár Zsolt.
"Sajnos az a fajta kormánykritika, ami megjelenik jelen pillanatban a Hír Tv-ben, az sok tisztességes jobboldali újságíróban meghasonláshoz fog vezetni." L. Simon László - mint arra a 444.hu felhívta a figyelmet - a hétvégén már ezzel magyarázta, miért mondta a kormánypárti csatorna munkatársának a múlt héten, hogy "nehéz lesz az élet a Hír Tv-nél".
A német államfő magyarázatot vár az amerikai elnöktől Angela Merkel kancellár mobiltelfonjának feltételezett megfigyelésével kapcsolatban.