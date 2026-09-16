A rendőri intézkedés közben meghalt kurd lánynak, Mahsza Amininek és az iráni nők mozgalmának ítélték az idei Szaharov-díjat

Az Európai Parlament (EP) büszkén kiáll a bátor és rendíthetetlen emberek mellett, akik továbbra is küzdenek az egyenlőségért, a méltóságért és a szabadságért Iránban – hangsúlyozta az EP elnöke.