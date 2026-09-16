Megemlékező tüntetésre készülnek az iráni kurd ellenzéki szervezetek az erkölcsrendészet által nem szabályos fejkendőviselet miatt 22 évesen meggyilkolt kurd lány, Mahsza Amini halálának negyedik évfordulója alkalmából. A 2022-es tüntetések vérbe fojtását is levezénylő rendőrfőnök megtorlást ígért.
Vízummal is rendelkeztek, ám pénteken éjjel nem engedték, hogy felszálljanak a Franciaországba induló repülőgépre.
A 36 éves Elahe Mohammadi hat évet kapott, a 31 éves Nilufár Hamedit hét évre ítélték.
Az Európai Parlament (EP) büszkén kiáll a bátor és rendíthetetlen emberek mellett, akik továbbra is küzdenek az egyenlőségért, a méltóságért és a szabadságért Iránban – hangsúlyozta az EP elnöke.
A teheráni hatalom számolt azzal, hogy az évforduló újraélesztheti a brutális hatósági erőszakkal elfojtott több hónapos iráni tiltakozó mozgalmat.
Idén is megválasztottuk az esztendő legjelentősebb külföldi politikai személyiségeit, a számos történés, illetve a háború okozta komoly változások miatt azonban ezúttal a pozitív és negatív hősöket külön összeállításban közöljük. A listát ma azokkal kezdjük, akikről pozitív értelemben beszéltek a legtöbbet.