Kitaszítottságról, lobbanékonyságról, visszafojtott dühről, világvége hangulatról regél a gyilkos fekete humorral teli A Macskalápon, ami tényleg lápvidéken játszódik. Olyan helyen, ahol szinte már lélek sem jár, ahol igazán békességben lehetne élni, indulatot csiholnak elő egymásból az emberek, lángra kap minden kis szikra, és pusztító erővé válik.
Martinovics Dorina azt mondja, vannak szerepek, amelyektől tart, s vannak művek, amelyekbe nem szeret bele elsőre. A Futótűz című darabban - amelyet Alföldi Róbert rendezésében január 7-én mutat be a Radnóti Színház - egy olyan nőt formál meg, aki elől elhallgatták múltját. A humort jól értő színésznő szerint a Futótűz legfőbb üzenete, hogy megtanuljunk szembenézni a különböző helyzetekkel, merjünk róluk félelem nélkül beszélni. Sándor Pál Vándorszínészek című filmjében játszott szerepéről pedig azt vallja, élete legnagyobb filmes kihívása volt. Miután a színésznő és az újságíró régi ismerősök, ezért az interjúban is tegeződtek.
Nyolc nagyszínpadi és nyolc stúdió előadást tervez Vidnyánszky Attila főigazgató a Nemzeti Színház 2014/2015-ös évadában. Ő maga akárcsak a mostani szezonban négy előadást rendez majd. Arra a kérdésre, hogy miért nem köt több hazai rendezőt a színházhoz, elmondta, a nagyszínpadot egyelőre úgy látszik, még ő uralja, de a stúdióban rendez majd Zsótér Sándor, Kincses Elemér, Lendvai Zoltán, Árkosi Árpád, Dér András és Tóth Géza.