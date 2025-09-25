Ez a cég egyszerre kapcsolódik az MNB-botrányban érintett, GTC nevű ingatlanos céghez és a korábbi jegybankelnök fiához is.
Mészáros Lőrinc holdudvarába kerültek a részvények.
És természetesen más NER-cégeknek is.
Luxuskörülmények, extra felszerelések, hatalmas jövedelmek a Matolcsy-gárdának is nevezett jegybanki biztonsági szolgálatnál – összegezte lapunknak Harangozó Tamás, az Országgyűlés honvédelmi és a rendészeti bizottságának szocialista alelnöke miután szerdán az MNB-Biztonsági Zrt. budapesti épületében betekinthetett az iratokba. A cég körül azonban továbbra sem világos minden, egyebek mellett az, hogy állami feladatot lát-e el.
Trükkel próbálta átverni Matolcsy György jegybankelnök Harangozó Tamást, az országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának szocialista alelnökét, aki az MNB vezetőjének magántestőrsége után érdeklődött. Látszólag együttműködők voltak, de végül mégis megtagadták a parlamenti képviselő ellenőrzési jogát. Az adatvédelmi hatóság Harangozónak adott igazat, mindent meg kell mutatniuk a testőröknek.