Csiki-csukizik a Matolcsy-gárda

Luxuskörülmények, extra felszerelések, hatalmas jövedelmek a Matolcsy-gárdának is nevezett jegybanki biztonsági szolgálatnál – összegezte lapunknak Harangozó Tamás, az Országgyűlés honvédelmi és a rendészeti bizottságának szocialista alelnöke miután szerdán az MNB-Biztonsági Zrt. budapesti épületében betekinthetett az iratokba. A cég körül azonban továbbra sem világos minden, egyebek mellett az, hogy állami feladatot lát-e el.