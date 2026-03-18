Kvótareferendum - Megtámadták a népszavazást elrendelő határozatot

A betelepítési kvótáról szóló népszavazást elrendelő parlamenti határozat ellen érkezett indítvány az Alkotmánybírósághoz (Ab) kedden. A testület honlapján olvasható az anonimizált indítvány. Az Ab soron kívül jár el, a jogszabály szerint 30 napjuk van az indítvány elbírálására.