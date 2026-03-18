A gyárban történt korábbi súlyos balesetek, rákkeltő anyagokkal való veszélyeztetés, szabálytalanságok, működés felfüggesztés ellenére idén február végén a minisztériumi jóváhagyás is megérkezett a jelentős kapacitásbővítésre.
A megaberuházás veszélyességének gyanúját nem oszlatta el az újabb bírósági tárgyalás sem. Ugyanakkor az azonnali leállítást célzó, jogvédelmet kérő indítványok mindegyikét jogerősen elutasították, s a munka az immár egyesített pertől függetlenül is folytatódhat.
Ungár Péter, az ellenzéki párt társelnöke közölte: jogi úton támadják meg a határozatot.
A Kölcsey Ferenc Gimnázium tanárát még a felmondás közlésével is megalázza a hatalom. A Tanítanék Mozgalom képviselője kitart a polgári engedetlenség mellett, és kollégáit is erre biztatja.
Újra leállították Donald Trump muszlim államokra vonatkozó beutazási tilalmát. Egy hawaii szövetségi bíró néhány órával az átírt elnöki rendelet március 16-i életbe lépése előtt sürgősséggel intézkedett a tilalom befagyasztásáról, majd egy marylandi bíró is hasonlóképpen döntött. Az amerikai elnök a legfelsőbb bírósághoz fordul.
A betelepítési kvótáról szóló népszavazást elrendelő parlamenti határozat ellen érkezett indítvány az Alkotmánybírósághoz (Ab) kedden. A testület honlapján olvasható az anonimizált indítvány. Az Ab soron kívül jár el, a jogszabály szerint 30 napjuk van az indítvány elbírálására.