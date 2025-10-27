Leszavazták a javaslatot, nem nevezik át Alekszej Navalnij emlékére a Bajza utcai metrómegállót

Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Alekszej Navalnij;Baranyi Krisztina;metróállomás;

2025-10-27 22:22:00 CET

Vitézy Dávid is nemet mondott Baranyi Krisztina kezdeményezésére.

Nem támogatta a főváros Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottsága, hogy Bajza utca – Navalnij emlékműre nevezzék át a Bajza utcai metrómegállót. Erről a Közlekedés nevű Facebook-oldal számolt be, a bejegyzésből pedig kiderült, hogy Vitézy Dávid is nemmel szavazott.

Vitézy a közösségi oldalán ezzel kapcsolatban közölte: beindult a politikai támadás, hogy miért nem szavazták meg Baranyi Krisztina javaslatát. „A bizottsági ülésen is világosan elmondtuk, miért nem gondoljuk helyesnek, hogy még oly alapos morális nemzetközi politikai kiállás eszközeként használjuk a metróállomások neveit” – jegyezte meg, és kiemelte:

ez egy nagyon fontos utastájékoztatási eszköz, ami térképek, táblák, digitális és analóg felületek ezrein jelenik meg. Ezek cseréje sok tízmillió forint, ezt a BKK is elmondta a bizottsági ülésen.

az utastájékoztatásban fontos szempont az állandóság, a kiszámíthatóság, a világosság, a rövid, megjegyezhető név, ezért rövid távú politikai akciók keretében nem szabad állomások neveit módosítani. Szerinte olyan precedens lenne ez, aminek nehéz lenne megálljt parancsolni utána, és szép lassan egy politikai adok-kapok hadmezeje lenne a kampányban, hogy melyik állomást épp milyen aktuális politikai szimbolikus vita mentén nevezzék át.

a Kisföldalatti állomása műemlék, sőt a világörökség része. Mivel az állomás falán található Zsolnay-csempés feliratokat is cserélni kellene. Az állomás neve a történelmünk része, immár több mint egy évszázada.

„A metróállomások elnevezése nem politikai üzenőfüzet, nem egy Facebook-oldal profilképe, amit havonta cserélgetni lehet aktuálpolitikai események tükrében” – zárta bejegyzését Vitézy.

A megállónál lévő Navalnij-emlékhelyet 2024 februárjában állították fel a kisföldalatti Bajza utcai megállójának lépcsőkorlátjánál. A helyszínt hónapokon keresztül rendszeresen gondozták, virágokat és fényképeket helyeztek el rajta. 2025 szeptemberére azonban az emlékhely elemei – a fotók, virágok és más tárgyak – rendre eltűntek, így csak az üres helyszín maradt. Az első ilyen eset után Oláh János újra kihelyezte a fotókat és a virágokat, de ezek ismét eltűntek. Az orosz nagykövetség közleményében „kétes értékű létesítménynek” nevezte az emlékhelyet, és úgy fogalmazott, hogy az eltávolítás körüli ügy célja kampánytémát teremteni Oroszország ellen. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere eközben jelezte, hogy támogatja egy állandó emlékhely létrehozását a helyszínen. A rongálót már elfogta a rendőrség.