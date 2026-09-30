A metróban vasárnap is árusíthatnak

A metrómegállókban vasárnap is árusíthatnak majd a boltok, hétköznap pedig minden boltos már fél ötkor kinyithat - javasolja a parlament vállalkozásfejlesztési bizottsága a vasárnapi munkavégzést tiltó törvény kiegészítéseként. Ezekkel kiegészítve fogadhatják majd el a közeljövőben a képviselők azt a törvénymódosítást, amelyben a világörökségi területekre is kiterjesztené az országgyűlés a vasárnapi boltzárat.