A rendőrség a boncolás eredményére vár.
A BKV belső vizsgálatot indított az ügyben.
Lapunkat még a hivatalos hétfői átadás előtt beengedték a Deák Ferenc tér és a Ferenciek tere felújított metróállomásaira, amelyeket alaposan megnéztünk Martinkó József építészkritikussal.
Ez az egyik olyan metrómegálló, amelyet idén májusban adtak át.
Eloltották a tüzet az aluljáróban, így ismét megállhatnak a 3-as metró szerelvényei a Nagyvárad téri állomáson - közölte pénteken reggel a katasztrófavédelem fővárosi szóvivője.
A metrómegállókban vasárnap is árusíthatnak majd a boltok, hétköznap pedig minden boltos már fél ötkor kinyithat - javasolja a parlament vállalkozásfejlesztési bizottsága a vasárnapi munkavégzést tiltó törvény kiegészítéseként. Ezekkel kiegészítve fogadhatják majd el a közeljövőben a képviselők azt a törvénymódosítást, amelyben a világörökségi területekre is kiterjesztené az országgyűlés a vasárnapi boltzárat.