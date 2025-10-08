Az MLSZ Életműdíjasa, mesteredző, korábbi szövetségi kapitány vezette magyar válogatott jutott ki az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságra.
Szavai szerint élete utolsó interjúját adta Mezey György, mégpedig a sportban tájékozatlan – járatlanságát mindjárt a műsor elején korrekten megvalló – Andor Évának, s a búcsúbeszélgetés furcsasága eleve kérdéseket vetett fel.
Mexikó labdarúgó-válogatottja először látogatott hazánkba negyven éve; 1984. augusztus 25-én nyári európai turnéjának utolsó mérkőzését játszotta a Népstadionban.
Mezey György szerint a magyar labdarúgás külföldi edzők helyett magyar szakemberekkel léphet a fejlődés útjára. Mezey volt az utolsó szövetségi kapitány, akinek vezetésével 1986-ban Mexikóban világbajnokságon szerepelt a magyar nemzeti csapat.