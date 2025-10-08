Fekete karszalaggal lép pályára a magyar labdarúgó-válogatott az örmények elleni meccsen

Magyarország;labdarúgás;megemlékezés;Örményország;Mezey György;magyar labdarúgó-válogatott;vb-selejtezők;

A válogatottat két ciklusban, 35 meccsen irányító Mezey György szerda hajnalban, 84 éves korában hunyt el.

Az MLSZ méltó módon kíván megemlékezni dr. Mezey Györgyről a Magyarország - Örményország vb-selejtező mérkőzésen. A tiszteletadás részeként a magyar válogatott játékosai fekete karszalagot viselnek majd - tájékoztatott a Népszava kérdésére a Magyar Labdarúgó Szövetség.

A tiszteletadó gesztusról Marco Rossi, a magyar válogatott jelenlegi szövetségi kapitánya is beszélt. Az MTI szerint úgy fogalmazott:

„Minden magyar labdarúgást kedvelő szurkoló, köztük én is, pontosan tisztában van vele, ki is volt Mezey György. Szomorú, ha valaki meghal, amit mindig nehéz kommentálni, de szeretném kifejezni a tiszteletemet iránta. Mindenki tudja, hogy legutóbb az ő irányításával jutott ki a válogatott a vb-re, még 1986-ban. De nemcsak emiatt tisztelik, hanem azért is, amit elért a pályafutása során.”

A magyar válogatott szombaton 18:00-tól játszik Örményország válogatottjával a Puskás Arénában.