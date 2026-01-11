Donald Trump most éppen Kubát fenyegeti, a kubai elnök közölte, hogy országa hajlandó a végsőkig védekezni

fenyegetés;Kuba;Donald Trump;Miguel Díaz-Canel;

2026-01-11 23:15:00 CET

Miguel Díaz-Canel hangsúlyozta, hogy az országa szuverén.

„NEM MEGY TÖBB OLAJ ÉS PÉNZ KUBÁBA – ZÉRÓ! Erősen javaslom, hogy kössenek megállapodást, MIELŐTT TÚL KÉSŐ LESZ” - nyomta be ismét a Caps Lockot a Truth Socialön közzétett bejegyzéséhez Donald Trump, arra utalva, hogy Venezuela a továbbiakban nem fogja tudni segíteni a közép-amerikai országot az említett javakkal, helyette kössenek egy, az Egyesült Államoknak megfelelő egyezményt.

„Kuba sok éven keresztül élt a Venezuelából érkező nagy mennyiségű kőolajon és pénzen. Cserébe biztonsági szolgálatot nyújtott a két utolsó venezuelai diktátor számára” - írta Donald Trump, hozzátéve, hogy ennek most vége szakadt. Emlékeztetett, hogy a Nicolás Maduro venezuelai diktátor elfogására az év elején indított amerikai katonai akció során számos kubai halt meg, akik az államfő biztonságáért volt felelősek.

Donald Trump közölte azt is, hogy Venezuelának többé nem lesz szüksége a kubaiak által nyújtott védelemre, mert „most ott van az Egyesült Államok, a világ legerősebb hadseregével, hogy megvédje őket, és amit meg is fog tenni”.

Az amerikai elnök fenyegetőzésére Kuba elnöke és külügyminisztere is reagált. Utóbbi, Bruno Rodríguez az X-en azt állította, Havanna sosem kapott pénzügyi vagy természetbeni kompenzációt más országoknak nyújtott biztonsági szolgálataiért. Mint írta, „a kubai vezetés, eltérően az Egyesült Államoktól, nem folyamodik zsoldosokhoz, zsaroláshoz vagy a katonai kényszer politikájához más országok viszonylatában”. A kubai külügyminiszter közölte azt is, hogy országának minden joga megvan az olajimportra olyan piacokról, amelyek készek exportálni külső beavatkozás, illetve az Egyesült Államok egyoldalú kényszerintézkedései nélkül. Hozzátette, a jog és az igazság Kuba oldalán áll, Washington viszont „bűnöző és féktelen hegemónként viselkedik, amely fenyegeti a békét és biztonságot nemcsak ezen a féltekén, hanem globálisan is” - idézte szavait az MTI.

Miguel Díaz-Canel kubai államfő pedig arról írt, hogy Kuba már 66 éve szenvedi el az Egyesült Államok támadásait. „Kuba szabad, független és szuverén ország. Senki sem diktálhatja nekünk, hogy mit kell tennünk. Kuba nem támad másra, hanem őt támadja az Egyesült Államok már 66 éve. Kuba nem fenyeget, kész és hajlandó utolsó csepp véréig védekezni” - közölte Díaz-Canel.

Az MTI szerint a kubai vezető hangsúlyozta, hogy Washingtonnak nincs erkölcsi joga bármiben is kérdőre vonni Havannát, mert szerinte éppen az amerikai vezetés vált mindent üzletté, ideértve az emberéleteket is. „Azok, akik most hisztérikusan támadják országunkat, dühös haraggal reagálnak népünk azon szuverén döntésére, hogy saját politikai modelljét választja. Azoknak, akik a forradalmat okolják a súlyos gazdasági nehézségekért, amelyeket átélünk, szégyellniük kellene magukat, mert tudják és elismerik, hogy ez a drákói, fojtogató nyomás eredménye, amelyet az Egyesült Államok már hat évtizede gyakorol ránk, és amelynek szigorításával fenyeget” - magyarázta.