A miniszter közölte, ennyit fizetett volna a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. új operettek megírására, fordítására és külföldi bemutatására.
A jövő héten 130 millió forintért lehet hajtani.
A kormány még a 2017-es Arany János-emlékévben döntött arról, hogy a Toldiból szülessen egy 12 részes rajzfilmsorozat. Az animáció, Jankovics Marcell rendezésében, várhatóan 2020-ra készül el.
Révész Máriuszék a felső-tiszai hajókázós turizmust akarják beindítani. Sátoraljaújhelytől Kisköréig 12 új kikötő is épülhet.
Az utóbbi évek sportberuházásainak egyik nagy haszonélvező cége nyerte el a munkát. Az Eger SE tavaly még a megyei osztályban szerepelt.
Az EU-s közbeszerzési értesítő június 8-i számában két szerződés is megjelent a heteken belül kezdődő úszó-világbajnoksággal kapcsolatban – fedezte fel az Átlátszó.
Az idén mintegy 3,5 milliárd forintból bővítheti külgazdasági attaséi hálózatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium, jövőre pedig további 2,6 milliárdot kapnak ugyanerre a célra - tudta meg a Világgazdaság. Emellett a tárca az általános tartalék terhére például 483 millió forintért nyithatja meg a chicagói főkonzulátust, amely (Washington, Los Angeles és New York után) a negyedik magyar külképviselet lesz az Egyesült Államokban, ezt Szijjártó Péter miniszter jelentette be a januári Világgazdaság konferencián.