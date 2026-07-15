Milliárdokat kapott a külügy

Az idén mintegy 3,5 milliárd forintból bővítheti külgazdasági attaséi hálózatát a Külgazdasági és Külügyminisztérium, jövőre pedig további 2,6 milliárdot kapnak ugyanerre a célra - tudta meg a Világgazdaság. Emellett a tárca az általános tartalék terhére például 483 millió forintért nyithatja meg a chicagói főkonzulátust, amely (Washington, Los Angeles és New York után) a negyedik magyar külképviselet lesz az Egyesült Államokban, ezt Szijjártó Péter miniszter jelentette be a januári Világgazdaság konferencián.