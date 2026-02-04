Szaif al-Iszlám Kadhafit a családhoz közel álló források szerint otthona udvarán gyilkolták meg, a támadók elmenekültek a helyszínről.
A volt francia elnököt most a 2007-es választási kampányának a gyanú szerint törvénytelen finanszírozása miatt vonnák felelősségre.
A líbiai diktátor életben maradt gyermekei is felelnek apjuk és saját bűneikért, de nem kizárt, hogy még lehet szerepük a háború dúlta ország sorsának alakulásában.
Alig öt évvel a jázminos forradalom győzelme után, tegnap újra utcára vonultak Tunéziában, az arab tavasz mintaországában. Az egész régió harcban áll és vérben fürdik. Az egykori demokratizálódás reménye illúziónak bizonyult. A térséget felekezeti, törzsi, etnikai ellentétek feszítik, s egyelőre nem látszik a kiút. A nyugaton nagy lelkesedéssel ünnepelt arab tavasz az elmúlt évtizedek legnagyobb csapásának bizonyult a Közel-kelet, Észak-Afrika számára. A menekülthullám gyökerei is ide nyúlnak vissza.
A 2011-ben megbuktatott, s a harcokban megölt egykori líbiai diktáror, Moammer Kadhafi egyik unokatestvére igyekszik közvetíteni az észak-afrikai országban pusztító polgárháború lezárása érdekében.
A Moammer Kadhafi líbiai diktátor hatalmát megdöntő polgárháború óta gyakorlatilag nem sikerült normalizálni a líbiai biztonsági helyzetet. A rivális törzsi milíciák nem engedelmeskednek a központi kormányzatnak, a helyzet annyira megromlott, hogy tegnap már az ENSZ is bejelentette munkatársai kivonását az országból. Líbia a térség újabb válsággócává vált.
A líbiai főváros, Tripoli helyhatósága 48 órára szóló rendkívüli állapotot hirdetett meg a véres összecsapásokba torkolló tiltakozások miatt. Ha a helyzetet nem sikerül stabilizálni, a rendkívüli állapotot meghosszabbíthatják.