Tavasz helyett arab káosz

Alig öt évvel a jázminos forradalom győzelme után, tegnap újra utcára vonultak Tunéziában, az arab tavasz mintaországában. Az egész régió harcban áll és vérben fürdik. Az egykori demokratizálódás reménye illúziónak bizonyult. A térséget felekezeti, törzsi, etnikai ellentétek feszítik, s egyelőre nem látszik a kiút. A nyugaton nagy lelkesedéssel ünnepelt arab tavasz az elmúlt évtizedek legnagyobb csapásának bizonyult a Közel-kelet, Észak-Afrika számára. A menekülthullám gyökerei is ide nyúlnak vissza.