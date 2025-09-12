Kétfarkú Kutya Párt - A Kúria jelentősen mérsékelte a büntetést

A Kúria szerint is sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét a Magyar Kétfarkú Kutya Párt "Szavazz érvénytelenül!" mobiltelefonos applikációja, de nem sérti a szavazás titkosságát. A bíróság ezzel a keddi döntésével megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát az ügyben, és a pártra az NVB által kirótt nyolcszázezer forintos bírságot százezer forintra mérsékelte. A Kúria, még a népszavazás előtt, ugyancsak az applikáció miatt benyújtott kifogás ügyében már egy hete megállapította, hogy az applikáció nem sérti a szavazás titkosságát, de akkor még - mivel abban az eljárásban még nem szabott ki bírságot az NVB - erről nem dönthetett.