A Tisza Párt elnöke kiemelte, hogy a 2026-os választás esetleges elcsalása ellen 30 ezer szavazatszámláló bizottsági tagot toboroznak a több mint tízezer szavazókörbe, eddig már húszezren jelentkeztek.
Egy új alkalmazás lehetővé teszi, hogy a siketek, nagyothallók okostelefonjukon keresztül lássák egy több résztvevős beszélgetést.
Mobil applikáción keresztül is elérhető a tavaly októberben indított online gépjárműadat-lekérdező szolgáltatás, amelynek segítségével információt kaphatnak a vevők a megvásárolni kívánt használt gépjármű kilométeróra-állásáról, eredetiségéről, tényleges állapotáról.
A Kúria szerint is sérti a rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvét a Magyar Kétfarkú Kutya Párt "Szavazz érvénytelenül!" mobiltelefonos applikációja, de nem sérti a szavazás titkosságát. A bíróság ezzel a keddi döntésével megváltoztatta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát az ügyben, és a pártra az NVB által kirótt nyolcszázezer forintos bírságot százezer forintra mérsékelte. A Kúria, még a népszavazás előtt, ugyancsak az applikáció miatt benyújtott kifogás ügyében már egy hete megállapította, hogy az applikáció nem sérti a szavazás titkosságát, de akkor még - mivel abban az eljárásban még nem szabott ki bírságot az NVB - erről nem dönthetett.
Megvertek egy Uber-sofőrt péntek éjszaka a XVIII. kerületben - írja az index.hu. Az esetről egy férfi számolt be, akinek fia autót rendelt egy helyi kocsma elé, de amikor az megérkezett, többen az autóra támadtak a sofőrt és az Ubert szidalmazva. Az áldozat később a lapnak elmondta: az utas nem volt a megadott címnél, ezért hívni próbálta a telefonján.