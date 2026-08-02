Mit lehet kezdeni egy szerzővel, akinek műveit mindenki ismeri, az életéről azonban meglepően keveset tudunk? Az idei avignoni fesztivál két előadása ugyanabból a néhány biztos történelmi tényből indult ki, mégis két egészen eltérő színházi világot teremtett.
A hatalom és a színház viszonyáról fest fájdalmas és olykor groteszk képet Alföldi Róbert Szegeden, a Molière, avagy az álszentek összeesküvése című előadásban.
Felkavaró, a finomkodástól messze távol álló, olykor brutálisan sokkoló Hegymegi Máté rendezése, a Molière the passion a Nagymező utcában.
A képen - Ujvári Sándor/MTI - Decsi Edit, mint Mimolette, Kocsis Pál, mint Argan, Adorjáni Bálint, mint Béralde, März Fruzsina, mint Toinette és Zayzon Zsolt Cléante Coulommiers szerepében a Moliere műve alapján a Mohácsi testvérek által írt Képzelt beteg című vígjáték próbáján a kecskeméti Katona József Színház Kelemen László Kamaraszínházában 2017. október 3-án. A darabot október 6-án mutatják be Rusznyák Gábor rendezésében.
Moliere mindig jó. Még akkor is jó, ha a hivatásos színészek elrontják az előadást. Akkor is jó, ha sete-suta amatőrök adják elő a művet. És még jobb, ha műkedvelők (amatőrök) profi előadást mutatnak be!