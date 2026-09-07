Egy magánszemély feljelentést tett a vasárnapi Ferencváros-Újpest labdarúgó-mérkőzésen megjelelő molinók ügyében. A Magyar Labdarúgó Szövetség közben a fegyelmi szabályzata alapján eljárást indít. A Ferencváros sajtóosztálya pedig Kubatov Gábor klubelnök biztonságáért aggódik.
A főváros ellenáll.
A románok azt állítják, hogy Nagy-Magyarországot ábrázolni revizionizmust jelent, az UEFA szerint is tilos, ráadásul gyűlöletre és és erőszakra uszíthat.
Csányi Sándor MLSZ-elnöknek sikerülhetett meggyőznie az UEFA illetékeseit.
Nem tetszett Kövér László házelnöknek és a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságának a Néprajzi Múzeum elé kifüggesztett molinó, ezért leszedették az épület homlokzatára kihelyezett installációt.