Legkevesebb 44-en meghaltak a Bangladest sújtó árvizek miatt

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2026-07-11 16:51:00 CEST

A dél-ázsiai országban pusztító áradások és földcsuszamlások több százezer háztartást, nagyjából egymillió embert szigeteltek el. Az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák leállása hátráltatja a mentési munkálatokat, miközben a hadsereg csónakokkal szállít élelmet, vizet és gyógyszereket a bajbajutottaknak.

A Banglades délkeleti térségeiben pusztító áradások és földcsuszamlások következtében legalább 44 ember vesztette életét, miközben több mint egymillió ember rekedt el a napok óta tartó heves monszuneső miatt – írja a Reuters.

A dél-ázsiai ország katasztrófavédelmi minisztériumának szombati tájékoztatása szerint hét érintett körzetben – Chattogram, Cox’s Bazar, Bandarban, Rangamati, Khagrachhari, Moulvibazar és Habiganj – súlyosan megbénult a mindennapi élet, és csaknem 268 ezer háztartás vált elszigeteltté az áradások következtében.

A mentési és segélyezési munkálatokat jelentősen hátráltatják az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák megszakadása. Sok család napok óta nem tud főzni, mert otthonaikat elöntötte a víz, míg máshol a vastag iszap tette lakhatatlanná a konyhákat és a lakóhelyiségeket. „Még mindig víz van a házunkban, és nincs lehetőségünk főzni. Elfogyott a száraz élelmünk, és a gyerekeinkkel együtt sötétben töltjük az éjszakákat, mert nincs áram” – fogalmazott a hírügynökségnek az egyik chattogrami károsult.

A helyiek jelentős része jelenleg főzés nélkül fogyasztható ételekre – például lapított rizsre, puffasztott rizsre és kekszekre – szorul, miközben a hadsereg és a haditengerészet csónakokkal szállít élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és egyéb alapvető ellátmányt az elzárt településekre.

Iqbal Hossain katasztrófavédelmi és segélyezési miniszter az érintett területeken tett látogatásán hangsúlyozta: „A kormány minden tőle telhetőt megtesz az árvíz áldozatainak támogatásáért. Segélyeket, biztonságos ivóvizet és egészségügyi ellátmányt osztunk ki, és arra kérjük azokat, akiknek otthonát elöntötte a víz, hogy költözzenek a legközelebbi menedékhelyre.”

A rendkívüli esőzések a hét elején földcsuszamlásokat is okoztak a Cox’s Bazar környéki menekülttáborokban, aminek következtében 16 menekült vesztette életét, köztük nők és gyermekek. Banglades a világ egyik leginkább természeti katasztrófáknak kitett országa: a monszunesők évről évre áradásokat, folyóparti eróziót és földcsuszamlásokat idéznek elő. A kutatók szerint a klímaváltozás miatt a szélsőséges csapadékesemények egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, ami tovább növeli az ilyen katasztrófák súlyosságát.