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Legkevesebb 44-en meghaltak a Bangladest sújtó árvizek miatt

A dél-ázsiai országban pusztító áradások és földcsuszamlások több százezer háztartást, nagyjából egymillió embert szigeteltek el. Az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák leállása hátráltatja a mentési munkálatokat, miközben a hadsereg csónakokkal szállít élelmet, vizet és gyógyszereket a bajbajutottaknak. 

A Banglades délkeleti térségeiben pusztító áradások és földcsuszamlások következtében legalább 44 ember vesztette életét, miközben több mint egymillió ember rekedt el a napok óta tartó heves monszuneső miatt – írja a Reuters.

A dél-ázsiai ország katasztrófavédelmi minisztériumának szombati tájékoztatása szerint hét érintett körzetben – Chattogram, Cox’s Bazar, Bandarban, Rangamati, Khagrachhari, Moulvibazar és Habiganj – súlyosan megbénult a mindennapi élet, és csaknem 268 ezer háztartás vált elszigeteltté az áradások következtében.

A mentési és segélyezési munkálatokat jelentősen hátráltatják az áramkimaradások, a megrongálódott utak és a kommunikációs csatornák megszakadása. Sok család napok óta nem tud főzni, mert otthonaikat elöntötte a víz, míg máshol a vastag iszap tette lakhatatlanná a konyhákat és a lakóhelyiségeket. „Még mindig víz van a házunkban, és nincs lehetőségünk főzni. Elfogyott a száraz élelmünk, és a gyerekeinkkel együtt sötétben töltjük az éjszakákat, mert nincs áram” – fogalmazott a hírügynökségnek az egyik chattogrami károsult.

A helyiek jelentős része jelenleg főzés nélkül fogyasztható ételekre – például lapított rizsre, puffasztott rizsre és kekszekre – szorul, miközben a hadsereg és a haditengerészet csónakokkal szállít élelmiszert, ivóvizet, gyógyszereket és egyéb alapvető ellátmányt az elzárt településekre. 

Iqbal Hossain katasztrófavédelmi és segélyezési miniszter az érintett területeken tett látogatásán hangsúlyozta: „A kormány minden tőle telhetőt megtesz az árvíz áldozatainak támogatásáért. Segélyeket, biztonságos ivóvizet és egészségügyi ellátmányt osztunk ki, és arra kérjük azokat, akiknek otthonát elöntötte a víz, hogy költözzenek a legközelebbi menedékhelyre.”

A rendkívüli esőzések a hét elején földcsuszamlásokat is okoztak a Cox’s Bazar környéki menekülttáborokban, aminek következtében 16 menekült vesztette életét, köztük nők és gyermekek. Banglades a világ egyik leginkább természeti katasztrófáknak kitett országa: a monszunesők évről évre áradásokat, folyóparti eróziót és földcsuszamlásokat idéznek elő. A kutatók szerint a klímaváltozás miatt a szélsőséges csapadékesemények egyre gyakoribbá és intenzívebbé válnak, ami tovább növeli az ilyen katasztrófák súlyosságát.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az új parancsnokság feladata az lesz, hogy „nagy hatótávolságú, lényegében globális hatású csapásokat” mérjen Oroszországra.