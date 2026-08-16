Az úgynevezett Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fennmaradása újra végveszélybe került. A szintén kifogásolt 300 millió forintos közüzemi tartozás és az egyéb adósságok egyedüli magyarázata az, hogy az Orbán-kormány jogsértően megvonta a MET-től az egyházi státuszt és az ezzel járó támogatások jelentős részét.
Jobb, ha elfelejtjük a mosógép kímélő programját – derült ki a Newcastle-i Egyetemen elvégzett vizsgálatból.
Gyógyszereknek ellenálló kórokozókat terjeszthetnek a mosógépek – állapították meg a Bonni Egyetem kutatói egy gyerekkórházban végzett kutatás után.
Ma reggel 8-tól a közép-dunántúliak pályázhatnak 50 százalékos hűtő- vagy mosógépcsere-támogatásra a hgcs2017.nfsi.hu internetoldalon.
Vécsey László fideszes képviselő állami segítséggel cserélte le tavaly a mosógépét, az otthon melege program keretében ugyanis Seszták Miklós fejlesztési miniszter megadta a politikus feleségének a kért támogatást - írta a Blikk.
Forráskimerülés miatt határozatlan időre felfüggesztette szerdán a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) a mosógépcsere-pályázatok benyújtását a nyugat-dunántúli régióban - közölte a tárca szerdán.
Szerdán indul a mosógépcsere-program, amelyet az Otthon melege program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) hirdetett meg, július elsejétől elsőként a nyugat-dunántúli régióban - Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyékben - lehet pályázni.
Kigyulladt egy mosógép egy győri társasház egyik lakásában. A lángokat a tűzoltók megfékezték, senki nem sérült meg.