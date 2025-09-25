Egy nem működő zuhany, túl kevés mosógép – Nagyszerű érvekkel akarja bezárni Sára Botond az Iványi-féle hajléktalanellátó intézményeket

tartozás;bezárás;mosógép;Iványi Gábor;fővárosi kormányhivatal;hajléktalanellátás;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;Dankó utca;

2025-09-25 05:50:00 CEST

Az úgynevezett Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fennmaradása újra végveszélybe került. A szintén kifogásolt 300 millió forintos közüzemi tartozás és az egyéb adósságok egyedüli magyarázata az, hogy az Orbán-kormány jogsértően megvonta a MET-től az egyházi státuszt és az ezzel járó támogatások jelentős részét.

Pár évvel ezelőtt az a közvetlen veszély fenyegetett, hogy kikapcsolják az áramot és a gázt azokban a hajléktalanellátással foglalkozó intézményekben, amelyeket az Iványi Gábor lelkész által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) tart fenn a józsefvárosi Dankó utcában. Most – Sára Botond főispán vezérletével – a fővárosi kormányhivatal eljárást indított, hogy ugyanezeknek az intézményeknek visszavonják a működési engedélyét, és a nyilvántartásból is töröljék azokat. Az úgynevezett Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ fennmaradása újra végveszélybe került.

A Népszava információi szerint a kormányhivatal külön kifogásolta, hogy a nyolc zuhanyból csak hét működött, vagy például azt, hogy nincs elég új, mosható matrac. Felrótta továbbá, hogy az ellátottak számához képest kevés a mosógépek száma. A népkonyha 40 férőhelyét is kevesellték, miközben az Oltalom Hajléktalan Központ 265 főt tud befogadni.

Több turnusban „természetesen mindenki tud étkezni

– derült ki a MET lapunk kérdésére küldött válaszából. A mosható matracok darabja 20-30 ezer forintba kerül: pályázaton nyert pénzből sikerült 25-öt lecserélni, pillanatnyilag nincs többre fedezet. A kormányhivatal azt is nehezményezte, hogy az ellátottak csak sampont kapnak a tisztálkodáshoz. Pedig – így a MET – ez máshol is bevett gyakorlat, nincs olyan törvényi előírás, ami több flakon biztosítását írná elő.

Fő „vádpontként” szerepelt, hogy a szolgáltatás nyújtására használt épület piszkos, sötét és túlzsúfolt, nem fertőtleníthető. A MET nem vitatta, hogy valóban felújításra szorul az épület, de ezt önkéntesek segítségével részben már elkezdték, több szárnyat kifestettek.

A Fűtött Utca és az Oltalom Hajléktalan Központ az elmúlt időszakban évente 3-4 kormányzati ellenőrzésen esett át. Bár a helyzet akkor is hasonló volt, eddig nem láttak okot a bezárásra.

A kormányhivatal mintegy 300 millió forintos közüzemi tartozásra és egyéb adósságra is hivatkozik. Iványi Gábor többször elmondta már: anyagi ellehetetlenülésük egyedüli magyarázata az, hogy az Orbán-kormány jogsértően megvonta a MET-től az egyházi státuszt és az ezzel járó támogatások jelentős részét.

Ma már nemcsak a kiegészítő támogatáshoz nem jutnak hozzá, hanem az alapnormatívához is alig. Április óta egyetlen forint állami támogatás sem érkezett a hajléktalanellátó intézmények számlájára. A pénzt ugyanis inkasszózza az adóhatóság. Amennyiben megkapnák a jogszerűen járó normatívákat, két-három éven belül valamennyi adósságukat rendezni tudnák. Ennek érdekében a MET tavaly nyáron részletes reorganizációs és adósságtörlesztési tervet nyújtott be, amit azonban elutasítottak.

Reményt jelenthet, hogy az adófizetők mintegy 1,4 milliárd forintos egyszázalékos felajánlással támogatták a MET-et, de ezt az összeget később, jövő év elején bocsátja rendelkezésre a költségvetés. (Az említett összeg csak tűzoltásra elég, más intézmények után is tetemes tartozások halmozódtak fel.)Előzőleg kiadott közleményükben Iványiék hangsúlyozták, hogy a jogszabályoknak megfelelően működnek. Krónikus betegséggel, végtaghiánnyal élő, önellátásra képtelen embereket is fogadnak az év minden napján, napi 24 órában. Tisztálkodási lehetőséget, ruhát, folyamatos orvosi ellátást, napi többszöri ingyenes étkezést biztosítanak számukra. Hospice jellegű ellátást is nyújtanak.

Sára Botond ugyanakkor állította, hogy az ellátásnak „sem a tárgyi, sem a személyi feltételei nem biztosítottak, így maga az ellátás sem”. A kormányhivatal ezért indított eljárást, amely jelenleg is folyamatban van, döntés még nem született.

A MET arra hívta fel a figyelmet, ha a kormányhivatal valóban aggódna az ellátottak sorsáért, akkor a megoldás és a tárgyalás lehetőségét keresné, és nem a megszüntetését,

valamint nem fenyegetne azzal, hogy a tél közepén utcára tesz több száz, máshol ellátást nem kapó hajléktalant. A főispán – minden mást „hangulatkeltésnek és hazugságnak” minősítve – közölte: amennyiben a MET az eljárás során igazolja, hogy működése megfelel a jogszabályi feltételeknek, folytathatja tevékenységét. Amennyiben nem tudja igazolni, akkor is biztosított a hajléktalanok ellátása, hiszen ez a fővárosi önkormányzat jogszabályban előírt feladata – jelentette ki Sára Botond.

Csakhogy a MET szerint hiánypótló ellátást végeznek, ennyi ember esetében más intézmény erre nem lenne képes. Hozzájuk küldik a máshová nem befogadható hajléktalanokat: a náluk elérhető szolgáltatásoknak jelenleg nincs alternatívája.

Iványi Gábornak és egyházának van oka tartani attól, hogy a kormányhivatal ugyanúgy sorsára hagyná a hajléktalanokat, mint a korábban megszüntetett iskoláikba járó sajátos nevelésű, hátrányos helyzetű gyerekeket.

Ahogyan azzal több cikkben is foglalkoztunk, az érintett gyerekek egy részének nem sikerült az igényüknek megfelelő új helyet találni. A Fővárosi Törvényszék visszamenőleges hatállyal megsemmisítette azokat a kormányhivatali határozatokat, amelyekkel tavaly augusztus végén, tanévkezdés előtt visszavonták a MET két budapesti iskolájának működését. Bár a bíróság kimondta, hogy Sára Botond kormányhivatala több szempontból is jogsértő módon járt el, a bezáratott iskolák újraindítására egyelőre nincs esély.