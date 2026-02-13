Túljelentkezés a posztokra

Forrásaink szerint jó esélye van Gőgös Zoltánnak arra, hogy az MSZP jövő hétvégi kongresszusa a párt elnökhelyettesévé válassza. Az agrárpolitikust nagyon sok helyi szervezet és vezető szocialista támogatja. Az ellenzéki párt elnöki posztjára egyedül Tóbiás József pályázott, az országos választmány elnöke várhatóan ismét Botka László lesz, a jelenleg betöltetlen elnökhelyettesi tisztségre azonban Gőgös mellett többen is bejelentkeztek, közöttük Szanyi Tibor és Gúr Nándor.