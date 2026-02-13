Az MSZP elnöksége azt javasolja, hogy a párt ne induljon a parlamenti választáson

baloldal;támogatás;javaslat;egyéni jelöltek;visszavonulás;MSZP-kongresszus;MSZP elnökség;parlamenti választás;

2026-02-13 15:30:00 CET

A döntést a kongresszusa hozza majd meg, és arról is határozniuk kell, hogy a korábban a színeikben nyertesek közül négy egyéni jelölt – Kunhalmi Ágnes, Vajda Zoltán, Hiller István és Szabó Sándor – indulását támogatják.

„A kormányváltás jelöltjeit támogatjuk 2026-ban” – olvasható Magyar Szocialista Párt országos elnökségének pénteki közleményében. A testület az MSZP jövő héten megtartandó kongresszusának azt javasolja, hogy minden választókerületben támogassák a legtöbb szavazatot elérni képes ellenzéki jelöltet. „Nem elég csak győzni, az eltorzított választási rendszer miatt az elérhető legnagyobb arányban kell győzni minden választókerületben” – hangzik a közlemény, amelyik szerint négy helyen mégis indulnakazok az MSZP-s jelöltek, akik 2022-ben megnyerték az azóta jelentősen átalakított körzeteiket.

E szerint Budapesten a 8-as választókerületben Kunhalmi Ágnes, a 14-esben Vajda Zoltán, a 16-osban Hiller István, míg Csongrád-Csanád megye 1-es választókerületében Szabó Sándor marad egyéni képviselőjelölt.. Ez azt jelentheti, hogy a négy jelölt várhatóan függetlenként indulhat, minden más választókerületben pedig arra kérik a támogatóikat, szavazzanak a kormányváltás érdekében. – Az MSZP Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként döntsön úgy, hogy nem indul a 2026. évi országgyűlési választáson. A választási kampányban mozgósítunk annak érdekében, hogy a 2026-os választás után ne alakíthasson kormányt egy esetleges Fidesz-Mi Hazánk koalíció – szögezte le javaslatában a párt elnöksége.

„Új baloldalhoz egy új rendszeren keresztül vezet az út. Mi az MSZP-ben halljuk támogatóink, a baloldal szavazóinak hangját. Halljuk, hogy magyar baloldaliak túlnyomó többsége ma úgy látja, hogy a kormányváltás érdekében 2026-ban minden egyéni választókerületben kizárólag a legtöbb szavazatot elérni képes jelöltnek kell indulnia a Fidesz jelöltje ellen. Magyarország egyetlen felelős baloldali pártjaként ott leszünk a választás után is, hogy képviseljük saját baloldali programunkat, érvényesítsük azt a kormányváltás utáni időszakban, és számon kérjük az új kormányon a szolidaritás, az emberség, az esélyteremtés értékeit. Ha 2026-ban elérjük a kormányváltást, utána haladéktalanul új választási rendszer kidolgozását kell megkezdeni, hogy mielőbb megkezdődhessen az igazi munka: egy új, szolidárisabb Magyarország kiépítését” – írta a jövő terveiről a szocialisták vezető testülete.