Az egyre korszerűbb fűtőberendezéseknek köszönhetően csökken a szén-monoxid-mérgezések és a halálesetek száma.
Az operatív törzs figyelmeztet, hogy aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el.
A Balatonon, a fővárosban, a Tisza-tónál és a Dunakanyarban is megkezdődött a szúnyogirtás. Az ország 13 térségében dolgoznak a szakemberek, a védekezés annál is inkább szükséges, mert az enyhe tél miatt az árvízi szúnyogfajok a szokottnál is több petét raktak le a folyók mentén és a pangó vizekben. A vérszívók irtása másfél milliárd forintba kerül.