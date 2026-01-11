Több megyében már másodfokú figyelmeztetést adtak ki a hófúvás miatt

hófúvás;Mukics Dániel;Surján Orsolya;

2026-01-11 16:55:00 CET

Az operatív törzs figyelmeztet, hogy aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el.

Jelenleg is, másodfokú, narancs riasztás van érvényben hófúvás veszélye miatt az északnyugati országrészben, ezért aki teheti, ne induljon útnak az érintett területeken - mondta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szóvivője az operatív törzs vasárnap délelőtti sajtótájékoztatóján, Budapesten.

Mukics Dániel tűzoltó alezredes a Hungaromet legfrissebb információira hivatkozva elmondta, hogy Veszprém, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom vármegyére vasárnap éjfélig másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt. Jelenleg elzárt település és útszakasz nincs - mondta, hozzátéve, hogy szombaton balesetek miatt ideiglenesen félpályás útlezárások voltak az M1-es és az M6-os autópályán. Jelenleg sehol sincs érvényben súlykorlátozás, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Szombaton hat vármegye 27 településén akadozott az áramellátás néhány órán át, amely 8957 fogyasztási helyet érintett. Vas és Győr-Moson-Sopron vármegye négy településén jelenleg akadozik az áramellátás 1293 fogyasztási helyet érintve. A közműcégek dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán - tette hozzá.

A vízszolgáltatás szombaton öt vármegyében és négy budapesti kerületben összesen 1907 fogyasztási helyen szünetelt, vasárnapra a szolgáltatás mindenhol helyreállt. Az Operatív törzs felvette a kapcsolat a hulladékszállítást végző közszolgáltatási cégekkel, és ott, ahol a havazás miatt csúszott az elszállítás, néhány napon belül ez megtörténik. A készenléti szervek az elakadt járművek mentésében is segítenek - mondta el Mukics Dániel.

A köznevelésben 29 intézményben merült fel fűtési probléma, hat iskolában volt csőtörés. Összesen 27 középiskolában rendkívüli szünetet, 40-ben pedig online oktatást rendeltek el - tájékoztatott. A kórházakban zavartalanul zajlik mind a tervezett, mint a sürgős műtétek ellátása, a betegforgalom az átlagos szintet érte el, ami azt mutatja, hogy az emberek figyelembe vették a hatóság figyelmeztetését. A traumás sérülések száma Ajkán, Székesfehérváron és a budapesti Bethesda kórházban ugrott meg.

A vasúti közlekedést néhány vonalon váltóhibák lassították szombaton. A MÁV honlapján megtalálhatók azok az útvonalak, ahol a vonatokat pótlóbuszok helyettesítik. Busszal továbbra sem közelíthető meg Szilvás, Tagyospuszta, Hernádcéce, Vindornyalak, Nagykutas, Nemeskisfalud, ezek a települések autóval elérhetők - tájékoztatott Mukics Dániel.

A téli időjárás miatt a tűzoltókat 80 műszaki mentéshez, ezen belül 44 közúti balesethez riasztották és 22 esetben kellett a középületekről lelógó, életveszélyes jégcsapokat, illetve a tetőn felgyülemlett havat eltakarítani, valamint kidőlt fák eltávolításához is hívták őket. Összesen 214 tűzoltó 84 járművel vett részt a mentési munkákban, kiegészülve 104 önkéntes tűzoltóval, akik 29 járművel segítették munkájukat - közölte.

Az M1-esen, Ács közelében történt balesetben hat jármű 15 utasa volt érintett, egy ember életét vesztette. A rendőröket 127 közúti balesethez riasztották, ebből kettő volt halálos és tíz személyi sérüléssel járt. Összesen 1938 rendőr 1100 járművel vett részt a rendkívüli időjárás elleni védekezésben szombaton. A polgárőrökkel közösen 2514 egyedül élő embert ellenőriztek és 169 esetben nyújtottak számukra segítséget. A mentőket szombaton 3811 alkalommal riasztották. A honvédség és a a TEK speciális járművei továbbra is készenlétben állnak ott, ahol kialakulhatnak veszélyhelyzetek - emelte ki a tűzoltó alezredes. Szólt arról is, hogy a vízi közlekedést a Dunán és a Tiszán zajló jégzajlás nem korlátozza, a légiközlekedésben nincsenek fennakadások.

A katasztrófavédelem, a Volán társaságokkal és az önkormányzatokkal közösen melegedő buszokat biztosít azokon a helyeken, ahol huzamosabb ideig kiesne a fűtés. Kitért arra is, hogy az Operatív törzs folyamatosan figyelemmel kiséri a szociális ellátórendszer telítettségét. Azokon a helyeken, ahol nem tudnak több hajléktalan embert befogadni, melegedőhelyeket nyitnak meg.

Az állóvizek továbbra sem alkalmasak téli sportolásra - figyelmeztetett Mukics Dániel. Pénteken Fonyódon egy 23 éves fiatal ment a jégre mintegy 100 méterre a parttól, őt a rendőrök figyelmeztették, míg Soltvadkerten a Vadkerti-tavon egy 23 éves nő és 26 éves férfi alatt szakadt be a 6 centiméteres jég, életüket egy 45 éves lékhorgász mentette meg.

Surján Orsolya országos tisztifőorvos elmondta, hogy a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ figyelemfelhívó levelet küldött az egészségügyi szolgáltatóknak és gyógyszertáraknak. Ebben arra kérik őket, hogy az extrém hideg időjárásra tekintettel tegyék meg a szükséges intézkedéseket és mérlegeljék a dializált, valamint kúraszerű ellátásban részesülő betegek ideiglenes fekvőbeteg-ellátását. Mint mondta, a vármegyei védelmi bizottságokkal folyamatos a kapcsolat, illetve a gondosóra használókkal is.

Surján Orsolya kiemelte, hogy a rendkívüli hideg idő kedvez a járványhelyzetnek, most elmaradt a téli szünet utáni időszakot követő felívelés. Január első hetében 17 ezren jelentkeztek influenzaszerű tünetekkel háziorvosuknál, míg ez a szám az utolsó decemberi adatok szerint 46 ezer volt. Mindenkinek azt javasolta, hogy éljen a térítésmentesen elérhető védőoltásokkal, mert a hideg idő elmúltával ismét erősödhet a vírus aktivitása. Szólt arról is, hogy nemcsak külterületen lévők veszélyeztettek, hanem a tartós, 15 fok alatti szobahőmérséklet esetén is felmerülhet a kihűlés. Ezért figyeljünk oda egyedül élő embertársainkra - mondta.