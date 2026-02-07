Segíteni mindenki szeret. Azok is, akik amúgy maguk is támogatásra szorulnak.
A Fidesz 2021-es homofób törvénye óta csak a nyilvántartásba vett civil szervezetek tarthattak felvilágosító, érzékenyítő foglalkozásokat az iskolákban. Erre hivatkozva tiltotta meg a Nem Adom Fel Alapítványnak a dél-budai tankerület a rendhagyó osztályfőnöki órák megtartását, noha az alapítvány ezúttal is kért engedélyt.
Országszerte számos rendezvényt tartottak szerdán, a Fogyatékosok Világnapja alkalmából. Budapesten a mozgássérült parkolóhelyekre történő szabálytalan parkolások ellen szerveztek figyelemfelkeltő akciót. A Nemzeti Színházban drámapedagógiai foglalkozásokon és kulisszajáráson vehettek részt ép és sérült diákok. Miskolcon mozgássérülteket foglalkoztató étterem nyílt.