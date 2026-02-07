Kitiltották az újbudai iskolákból a fogyatékossággal élőket segítő Nem Adom Fel Alapítványt

A Fidesz 2021-es homofób törvénye óta csak a nyilvántartásba vett civil szervezetek tarthattak felvilágosító, érzékenyítő foglalkozásokat az iskolákban. Erre hivatkozva tiltotta meg a Nem Adom Fel Alapítványnak a dél-budai tankerület a rendhagyó osztályfőnöki órák megtartását, noha az alapítvány ezúttal is kért engedélyt.