Három női sors fonódik össze, a férfiak pedig nem mind emberek

E héttől vetítik a magyar mozik a Hétköznapi kudarcok című filmdrámát, amiért alkotóját, Grosan Cristinát az idei Velencei Filmfesztiválon a legjobb 40 alatti rendezőnek választották. Az aradi születésű, jelenleg Budapesten és Prágában élő rendező első nagyjátékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell bekerült a Netflix kínálatában elérhető, kevés magyar film közé. Míg a vígjáték bájos humorral mesélt a mai harmincasok kapunyitási pánikjáról, a legújabb, cseh nyelven és négy ország koprodukciójában forgatott drámája meditatívabb, líraibb. Szembenézésre ösztönöz a szorongásainkkal, az elakadásainkkal, noha szereplői (akik nem mind emberek) ezt csak az apokalipszis árnyékában teszik meg.