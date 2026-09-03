Mitől lesz egy filmalkotás igazából aktuális? – ez volt az első gondolatom Danny Boyle Velencét nyitó történelmi mozija, az Ink, melyet én Nyomdafestéknek fordítanék, nem tintának, lévén sajtótörténeti drámáról van szó. A múlt feltárására beszállt Martin McDonagh is a Vadló Kilenccel.
A második napon köszönthettük Nemes-Jeles László Árva, Jorgosz Lanthimosz Bugonia és Noah Baumbach Jay Kelly című műveit.
Vajon újrázik-e az amerikai filmrendező, Todd Phillips? – ez a 2024-es Velencei Nemzetközi Filmfesztivál legnagyobb kérdése.
E héttől vetítik a magyar mozik a Hétköznapi kudarcok című filmdrámát, amiért alkotóját, Grosan Cristinát az idei Velencei Filmfesztiválon a legjobb 40 alatti rendezőnek választották. Az aradi születésű, jelenleg Budapesten és Prágában élő rendező első nagyjátékfilmje, A legjobb dolgokon bőgni kell bekerült a Netflix kínálatában elérhető, kevés magyar film közé. Míg a vígjáték bájos humorral mesélt a mai harmincasok kapunyitási pánikjáról, a legújabb, cseh nyelven és négy ország koprodukciójában forgatott drámája meditatívabb, líraibb. Szembenézésre ösztönöz a szorongásainkkal, az elakadásainkkal, noha szereplői (akik nem mind emberek) ezt csak az apokalipszis árnyékában teszik meg.
Korlátozások nélkül, amerikai filmek terén rogyásig túlpörgetett programmal startol el ma a 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál.
Ma este nyílik a 71. Nemzetközi Velencei Filmfesztivál, amelynek mottóját Alberto Barbera fesztiváligazgató az előzetesen Rómában tartott sajtótájékoztatón röviden így fogalmazta meg: "Konfliktusok, krízis, ma: az idei válogatásban a fiatalok hangsúlyos szerepet kapnak".