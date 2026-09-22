Félmilliárdos támogatást kap a Szépművészeti

A Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatására 505 millió forint átcsoportosításáról döntött a kormány. A múzeum ezt az összeget a november 1-jén megnyíló Rembrandt és a holland "arany évszázad" című kiállítására fordítja, melyen húsz Rembrandt- (közte a németalföldi mester legkorábbi és a legutolsó alkotása), valamint három Vermeer-festmény lesz látható.