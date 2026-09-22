A New York-i Metropolitan Museum of Art nyolc ókori műtárgyat szolgáltat vissza Görögországnak, miután új adatok kerültek elő eredetükről és korábbi tulajdonosaikról. Öt tárgy egy 1964-es krétai illegális ásatásból származik.
A napokban a New York-i ügyész ünnepélyes keretek között 58 antik tárgyat adott át az olasz állam képviselőinek. A 19 millió dollár értékű kollekció darabjait amerikai múzeumokban őrizték, mint kiderült, jogtalanul, egytől egyig lopottak voltak.
Egy hete még nem gondoltam, hogy ebből állandó program lehet. Természetesen lesz vaskos magyar vonatkozása is, de erről majd később. Ma New Yorkba megyünk virtuális múzeumsétára.
A Szépművészeti Múzeum kiállításainak támogatására 505 millió forint átcsoportosításáról döntött a kormány. A múzeum ezt az összeget a november 1-jén megnyíló Rembrandt és a holland "arany évszázad" című kiállítására fordítja, melyen húsz Rembrandt- (közte a németalföldi mester legkorábbi és a legutolsó alkotása), valamint három Vermeer-festmény lesz látható.