Egyiptom, a Nílus ajándéka

Szemiramisz ügyesen kísértette az istent. Alig tenyérnyi réssel a két oldala és a betonfalak között, fenséges lassúsággal úszott végig a zsilipfolyosón, hogy aztán kitáruljon előtte a zsilip kapuja, és a minket hat méterrel magasabban tartó víztömeg kizúduljon alólunk, s a kecses Szemiramisszal kihajózzunk Esna kikötőjéből a Nílusra, Luxor, a Királyok völgye és Karnak felé. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!