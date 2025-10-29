Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tájékoztatása szerint a hajóbaleset valamennyi magyar érintettje jól van.
Sok-sok titkuk van az egyiptomi hatalmas létesítményeknek, a legnagyobb az, hogyan épültek. Egy új tanulmány tudományos bizonyítékok alapján állítja, hogy a gízai gúlák egy ma már nem létező Nílus-ágon kapták a köveket.
Ahhoz képest, hogy nincs két hete, hogy Nobel-békedíjjal tüntették ki Abij Ahmedet, az etióp miniszterelnök meglehetősen harcias hangnemet ütött meg a minap a törvényhozásban.
Aszály és özönvíz váltja egymást, a népesség növekvésével a felelőtlen vízgazdálkodás is egyre komolyabb gond, ráadásul a talán leginkább érintett Egyiptom vezetése lényegében a probléma létét sem ismeri el.
Szemiramisz ügyesen kísértette az istent. Alig tenyérnyi réssel a két oldala és a betonfalak között, fenséges lassúsággal úszott végig a zsilipfolyosón, hogy aztán kitáruljon előtte a zsilip kapuja, és a minket hat méterrel magasabban tartó víztömeg kizúduljon alólunk, s a kecses Szemiramisszal kihajózzunk Esna kikötőjéből a Nílusra, Luxor, a Királyok völgye és Karnak felé. A KÉPRE KATTINTVA GALÉRIA NYÍLIK!
A Viktória-tavat, amely a Nílus forrása, az angol John Speke 1858. augusztus 3-án fedezte fel. A Viktória-Nílus kettészeli Ugandát, majd a Kyoga-tóba ömlik, onnan pedig az Albert-tó felé folytatja útját, mintegy 480 kilométer hosszan. A nemrég Ugandában járt magyar orvoscsoport természetesen nem hagyhatta ki, hogy felkeresse ezt a csodálatos helyet.
Harmincegyre emelkedett a Níluson egy napja történt hajószerencsétlenség áldozatainak száma, miután a mentőalakulatok pénteken újabb 11 holttestet emeltek ki a vízből - közölte az egyiptomi egészségügyi minisztérium szóvivője.