Magyarország nukleáris együttműködési megállapodást írt alá Kínával

2025-09-15 17:44:00 CEST

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt is közölte, hogy a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, szerinte ugyanis most minden körülmény adott ehhez.

Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén – jelentette be Szijjártó Péter hétfőn Bécsben.

A külgazdasági és külügyminiszter arról számolt be, hogy aláírtak egy megegyezést a kínai atomenergia-ügynökséggel, amely szerinte a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén komoly együttműködési potenciált jelent Magyarország és az ágazatban egyre nagyobb szerepet betöltő, önmagának egyre nagyobb súlyt követelő Kína között. Szerinte Magyarországnak nemzeti érdeke a civilizált együttműködés újraélesztése Kelet és Nyugat között, és ennek alapja a nukleáris energia lehet.

„Mi történik Magyarországon? Egy több évtizedes jó együttműködés és egy 2014-ben aláírt szerződés értelmében az orosz vállalatóriás, a Roszatom épít nukleáris erőművet, jelentős francia és német beszállítókkal. Emellett pedig a kis nukleáris reaktorok használata terén egy kizárólagos megállapodást írtunk alá az amerikai technológia használatáról” – magyarázta Szijjártó Péter.

Majd azzal folytatta: „Magyarországon tehát egyszerre van jelen az orosz, az amerikai, a német és a francia nukleáris ipar, ezek remekül tudnak egymás mellett és egymással is működni. Ezzel Magyarország bizonyítja, hogy a civilizált kelet-nyugati együttműködés újraélesztésének egyik legjobb terepe éppen a nukleáris energia.”.

A tárcavezető kiemelte, hogy a következő évtized egyértelműen a nukleáris energia évtizede lesz, mert drasztikus mértékben nő globálisan az elektromosáram-igény, viszont hatékonyan, biztonságosan és környezetkímélő módon szerinte csakis atomenergiával lehet fedezni ezt ekkora mennyiségben. „A nukleáris iparban mind Keleten, mind Nyugaton óriási szereplők vannak (…) Mi mind a két irányban együttműködünk” – szögezte le.

Szijjértó Péter arról is tájékoztatott, hogy Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával a paksi bővítés felgyorsításában állapodtak meg, szerinte ugyanis most minden körülmény adott ehhez.