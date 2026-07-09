A Velencei-tó alacsony vízszintje egyelőre nem rendítette meg a helyi ingatlanpiacot, de a térség számára jelzés lehet, hogy az EFOTT 2026-tól elköltözik a tótól. Mindeközben a nyaralót vásárlók kétlaki életre vágynak.
Elmaradt a nagy áremelkedés a nyaralóövezetekben, ahol a Covid éveiben brutális drágulást okozott a túlkereslet. Az állampapíros vásárlói hullám sem tudta megdobni az árakat, igaz, a Balatonnál a vízpart közeli és a vízparti részeken szinte sehol nincs eladó ingatlan 1,7-2 millió alatti négyzetméteráron.
A népszerű üdülőhelyek állandó lakosai félnek a vidékre tartó „pestiektől”, s ezt csak fokozza az információhiány.
„Előbb az egyik, majd a másik vendéglő is bezárt, s példájukat követték az élelmiszerboltok is. Végül az isteni lángost sütő és vegyesboltot üzemeltető család is bedobta a törülközőt.”
Bár a nyaralópiacot sem kerülte el az elmúlt évek drasztikus ingatlanáremelkedése, a hétvégi házak drágulásának üteme az utóbbi időben lelassult. Régiónként ugyanakkor hatalmas – akár 37 millió forintos - különbségek is lehetnek a vételárban. Az Otthontérkép Csoport elemzése szerint most négyzetméterenként átlagosan 61 ezer forinttal kínálják drágábban a nyaralókat, mint két évvel korábban: jelenleg 276 ezer forintos négyzetméterárral kell számolni.
A szokásosnál csaknem egy hónappal korábban kezdődik a biztosítóknál a tavaszi dömping, a hétvégi házakban télen esett károk bejelentése. A korai szezonnyitással arányosan idén hamarabb kezdenek „dolgozni” a besurranó tolvajok is – figyelmeztet egy biztosítási alkusz. A CLB emlékeztet: a kártalanítási igényt az „észleléstől” számított öt napon belül jelezni kell a biztosítónál, de nem árt fényképet is készíteni a tapasztaltakról, s tanácsos mielőbb megkezdeni a kármentést. Van néhány káreset, amire a legjobb biztosítás sem fizet.
Július elsejétől Horvátországban is segítik a magyar turistákat a magyar rendőrök - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján.
Aggódva figyelik a Balaton déli partján élők, és a nyaraló tulajdonosok az időjárás előrejelzéseket, mert a tó vízszintje olyan magas, hogy a víz bármikor elöntheti a partközeli telkeket, ingatlanokat - számolt be az ATV híradó.