Öt napig jelenthető a kár

A szokásosnál csaknem egy hónappal korábban kezdődik a biztosítóknál a tavaszi dömping, a hétvégi házakban télen esett károk bejelentése. A korai szezonnyitással arányosan idén hamarabb kezdenek „dolgozni” a besurranó tolvajok is – figyelmeztet egy biztosítási alkusz. A CLB emlékeztet: a kártalanítási igényt az „észleléstől” számított öt napon belül jelezni kell a biztosítónál, de nem árt fényképet is készíteni a tapasztaltakról, s tanácsos mielőbb megkezdeni a kármentést. Van néhány káreset, amire a legjobb biztosítás sem fizet.