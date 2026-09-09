Biden elrendelte a hírszerzési anyagok nyilvánosságra hozatalát a koronavírus és a vuhani laboratórium közötti lehetséges kapcsolatokról

A lépés kockázatosnak minősül az egymással jelenleg kifejezetten rossz kapcsolatot fenntartó Egyesült Államok és Kína között. Egészségügyi tisztségviselők és amerikai hírszerzők azonban továbbra is megosztottak azzal kapcsolatban, hogy a vírus egy fertőzött állatról terjedt át emberre, vagy a vuhani laboratóriumban folytatott egyik kísérlet révén jutott ki a külvilágba.