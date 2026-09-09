A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza elődjének az elmúlt 16 évben született minősített, úgynevezett háromezres döntéseit. Ezekből kiderül, miért titkolták, hogy mire szórta két kézzel a fideszes kabinet az adófizetők pénzét.
A leendő miniszterelnök azt is bejelentette, hogy vizsgálóbizottság alakul az 1988 és 2000 között történt spontán, illetve állami privatizáció kivizsgálására.
Demokrata képviselők hozták nyilvánosságra a korábban megszellőztetett a néhai pedofil üzletember ötvenedik születésnapjára írt, obszcén üdvözleteket is tartalmazó albumot.
Az ellenzéki párt elnöke átfogó változásokat ígért a gyermekvédelem területén.
A Fidesz frakcióvezetője kezdeményezte az ügyben készített titkosszolgálati jelentés nyilvánosságra hozatalát, de kormánypárt kedvenc témái és a szabadon engedett 1300 embercsempész közötti összefüggés megismerésére még várni kell.
A lépés kockázatosnak minősül az egymással jelenleg kifejezetten rossz kapcsolatot fenntartó Egyesült Államok és Kína között. Egészségügyi tisztségviselők és amerikai hírszerzők azonban továbbra is megosztottak azzal kapcsolatban, hogy a vírus egy fertőzött állatról terjedt át emberre, vagy a vuhani laboratóriumban folytatott egyik kísérlet révén jutott ki a külvilágba.
Több mint egymilió, az amerikai választásokkal kapcsolatos iratot készül nyilvánosságra hozni a Wikileaks. Ezt Julian Assange, a leleplező portál alapítója jelentette be tegnap Berlinben, ahol a Wikileaks létrehozásának 10 évfordulója alkalmából tartott - videóláncon - sajtóértekezletet.