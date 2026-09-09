Itt van az Orbán-kormány titkos kormányhatározatainak első csomagja a Századvégnek adott csaknem 65 milliárd forint közpénzzel

Orbán-kormány;közpénzek felhasználása;titkos kormánydöntés;nyilvánosságra hozás;16 év NER;Tisza-kormány;

2026-09-09 13:57:00 CEST

A Tisza-kormány nyilvánosságra hozza elődjének az elmúlt 16 évben született minősített, úgynevezett háromezres döntéseit. Ezekből kiderül, miért titkolták, hogy mire szórta két kézzel a fideszes kabinet az adófizetők pénzét.

Több részletben nyilvánosságra hoz a kormány mintegy száz, az elmúlt 16 évben született, eddig minősített, úgynevezett háromezres kormányhatározatot. Első részletben tizenhárom darab, közpénzből finanszírozott kutatásokról és tanulmányokról szóló döntés kerül nyilvánosságra – közölte hivatalos honlapján a Tisza-kormány. Ismertetésük szerint a háromezres kormányhatározatok eredeti rendeltetése az, hogy valóban érzékeny, például nemzetbiztonsági vagy honvédelmi információkat tartalmazó kormánydöntések ne kerülhessenek nyilvánosságra. – A mostani felülvizsgálat azonban azt mutatja, hogy az előző kormányok ezt az eszközt olyan ügyek elrejtésére is használták, amelyek esetében a titkosság fenntartása már nem indokolható – tették hozzá.

A közlemény szerint a Miniszterelnökség által végzett felülvizsgálat megállapította, hogy a valódi államtitkokat továbbra is védeni kell, a közpénzek felhasználása önmagában nem indokolhatja az adatok minősítését és a nyilvánosság kizárását. – A dokumentumok nyilvánosságra hozatala újabb lépés annak feltárásában, miként működött az Orbán-rendszer: milyen döntésekkel, milyen szereplőknek és milyen célokra juttattak közpénzt úgy, hogy annak részleteit évekre vagy akár évtizedekre elzárták a magyar emberek elől.

A kormányzati honlapnak a titkosított kormányhatározatok aloldalán már most megtekinthető az említett első tizenhárom határozatból álló csomag. Mint kiderül, ezek a döntések a Századvégnek juttatott pénzekről szóltak, 2014 és 2024 között 64,61 milliárd forint közpénz vándorolt ahhoz a szervezethez, amely évtizedeken át az Orbán-rendszer egyik legfontosabb politikai és szakpolitikai háttérintézménye volt. A beszkennelt, megtekinthető dokumentumok a következők:

3017/2014: tanácsadási feladatok 3,16 milliárd forintért

3026/2014: pénzügyi tanácsadás több mint félmilliárd forintért

3005/2015: döntés-előkészítés 3,7 milliárd forintért

3014/2018: 1,8 milliárd az európai közvélemény formálására, médiamonitoringra és nyugdíjas-kutatásra

3009/2019: 1,3 milliárd közvélemény-kutatásra és gazdasági konjunktúra mutató-rendszerre

3026/2019: 12,2 milliárd forint közvélemény-kutatásra és tanácsadásra

3027/2019: médiaelemzés 6,5 milliárd forintért

3022/2020: 750 milliós többletforrás a kutatásokra

3011/2021: további 2,1 milliárdos többletforrás a kutatásokra

3037/2021: 2,7 milliárd forint adatbázissal egybekötött kutatásokra

3016/2022: médiaelemzés Magyarországon és Európában 7,1 milliárdból

3017/2022: közvélemény-kutatások Magyarországon, az EU-ban és a balkánon 9,6 milliárdért

3014/2024: további 13,2 milliárd forint médiaelemzésre

A Miniszterelnökség fontosnak tartotta kiemelni, hogy a szervezet gyökerei közvetlenül a Fidesz alapító nemzedékéhez vezetnek: a Századvég folyóirat szerkesztői között Orbán Viktor és Kövér László is szerepelt, Orbán pedig később maga is a Fideszt támogató intellektuális műhelyként beszélt a körről.

A 2010 utáni kormányok alatt a Századvég szerepe és állami finanszírozása látványosan megnőtt. A csoport közvélemény-kutatásokat, politikai és szakpolitikai elemzéseket, valamint stratégiai tanácsadást végzett az államnak, miközben évről évre milliárdos kormányzati megbízásokhoz jutott. A Századvég így közpénzből vált az Orbán-kormány politikáját támogató elemzői és tanácsadói háttér egyik központjává – hangsúlyozta a kormányzati közlemény. A most nyilvánosságra hozott dokumentumok az eddig ismert kifizetések mögötti döntési mechanizmus egy részét is láthatóvá teszik.