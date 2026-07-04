A NER bukását nemcsak a propagandasajtó sínylette meg, az eltorzított piacon a független média nagy részének is küzdenie kell. Körkép.
A szervezet szerint a Magyarországon a médiapluralizmus került veszélybe lapunk nyomtatott kiadásának a megszüntetésével.
A szervezet állásfoglalást juttatott el szerkesztőségünkhöz a nyomtatott lap kiadásának felfüggesztése után.
Az online térben folytatja „új logóval, komplex tartalommal és korszerű tálalásban”.
A Magyar Hírlap Kiadói Kft. szerint "a kedvezőtlen gazdasági környezet, a háborús infláció a kiadót is nehéz helyzetbe hozta".
Miután az országgyűlés megszavazta az un. reklámadót, nézzük kire, mire és milyen mértékben vonatkozik a jövőben az új adónem. A parlament döntése nyomán a médiavállalkozásoknak, kiadóknak, a szabadtéri reklámhordozók hasznosítóinak, az internetes reklámok közlőinek a reklámokból származó árbevétel, valamint a saját célú reklámok költsége után adót kell fizetniük a jövőben. A törvény, amely már 2014-re is megállapít adófizetési kötelezettséget, a kihirdetése utáni 31. napon lép hatályba.