Kire, mire és hogyan vonatkozik a reklámadó?

Miután az országgyűlés megszavazta az un. reklámadót, nézzük kire, mire és milyen mértékben vonatkozik a jövőben az új adónem. A parlament döntése nyomán a médiavállalkozásoknak, kiadóknak, a szabadtéri reklámhordozók hasznosítóinak, az internetes reklámok közlőinek a reklámokból származó árbevétel, valamint a saját célú reklámok költsége után adót kell fizetniük a jövőben. A törvény, amely már 2014-re is megállapít adófizetési kötelezettséget, a kihirdetése utáni 31. napon lép hatályba.