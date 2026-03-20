Gyurcsány álma - A nyugalom és gyarapodás országa (videó!)

A jövő évi választás után a Demokratikus Koalíció a nyugalom és a gyarapodás országát szeretné megteremteni - ezt Gyurcsány Ferenc jelentette ki. A pártelnök, aki a DK által létrehozott Új Köztársaságért Alapítvány "Választás 2018 - A Demokratikus Koalíció választási programja" című pénteki konferenciáján beszélt, úgy fogalmazott: olyan kormányt és országot szeretnének, amelyik rendbe teszi a jelent és építi a jövőt. A politikus kijelentette, hogy a társadalmi béke megteremtésének valamint a Fidesz és a Jobbik visszaszorításának az az egyetlen eszköze, ha javítják az életminőséget, demokratizálják a közügyeket, miközben új jóléti államot teremtenek.