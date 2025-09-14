Letette a hivatali esküjét, a halálos zavargások után mindenkit nyugalomra int Nepál új miniszterelnöke

korrupció;miniszterelnök;zavargások;nyugalom;Nepál;

2025-09-14 12:17:00 CEST

Szusila Karki az első nő, aki a dél-ázsiai országban elfoglalhatja a kormányfői széket. Még évekkel ezelőtt a legfelsőbb bíróság elnökeként lett népszerű a korrupcióellenes fellépésével.

Vasárnap letette a hivatali esküjét Nepál új miniszterelnöke, nyugalomra és az ország újjáépítésében való együttműködésre szólítva fel a dél-ázsiai ország lakóit. Össze kell fognunk, hogy újjáépítsük az országot - hangsúlyozta Szusila Karki, az ország első nő, aki elfoglalhatta Nepál kormányfői székét, ígéretet téve arra, hogy visszavezeti a dél-ázsiai országot a rend és fejlődés útjára. Az elmúlt napok erőszakba torkolló demonstrációin legkevesebb 72 ember vesztette életét, a tüntetők több középületet is lángba borítottak. A halálos áldozatok mindegyikének családja 1-1 millió rúpia (mintegy 2,3 millió forint) kártérítést kap, a sebesültek pedig állami ellátásban részesülnek - idézte a miniszterelnököt az állami televízió.

A „Gen Z tiltakozás” néven emlegetett tömegtüntetések hétfőn, szeptember 8-án robbantak ki, miután a katmandui kormány megpróbálta betiltani a közösségi médiát. A főként fiatalokból álló tömegek a korrupció és a szegénység elleni jelszavakkal vonultak utcára, hangot adva felháborodásuknak, hogy a politikusok gyermekei fényűző életmódot folytatnak. A megmozdulások hamar erőszakba torkolltak: tüntetők megrohamozták a parlament épületét, a rendőrség pedig éles lőszerrel válaszolt. Az összetűzések következtében lemondott és elhagyta hivatali rezidenciáját K. P. Oli Sarma miniszterelnök.

Egy nappal a rendőrségi sortűz után, szeptember 9-én a tömeg felgyújtotta a kormányfői irodának otthont adó palotát, valamint az elnöki hivatal, a legfelsőbb bíróság, több minisztérium és a rendőrkapitányság épületeit. A tüntetők számos, a politikai elithez köthető üzletet és lakóházat is megtámadtak, közöttük egy szupermarket-lánc több üzletét is.

Aznap este a hadsereg átvette az ellenőrzést az utcákon, és megkezdődtek a tárgyalások a tüntetők, a hadsereg és az államfő között az átmeneti kormány létrehozásáról.

A 73 éves Szusila Karki szeptember 12-én kapta meg a miniszterelnöki kinevezést. Korábban, 2016-2017-ben az ország egyetlen női legfelsőbb bírósági elnökeként vált népszerűvé korrupcióellenes fellépésével.

Az új parlamenti választást 2025. március 5-re tűzték ki.