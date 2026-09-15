Oroszország jó ötletnek tartja Donald Trump amerikai elnöknek az Ukrajnával kötendő energetikai fegyverszünetre vonatkozó javaslatát – közölte kedden a Kreml szóvivője, hozzátette azonban, hogy a globális piac kőolajtermékekkel való ellátását csak az orosz energiahordozók exportját sújtó szankciók feloldása oldaná meg.
Oroszország 2022 első negyedévet még 1130 milliárd rubel többlettel zárta, de a háborúra fordított súlyos kiadások, továbbá az orosz olaj- és gázexportra vonatkozó nyugati szankciók odavágtak az államkincstárnak. A rubel pénteken az idei év legnagyobb napközbeni esését szenvedte el.
A belarusz elnök pekingi látogatását néhány nappal a kínai béketerv bejelentése utánra időzítették. Az eseményt Peking saját nagyhatalmi pozíciójának erősítésére használta.
Az ukrajnai invázió miatt bevezetett nyugati szankciók fékezik az orosz gazdaságot, jelentősen rontva a putyini rezsim képességét a háború folytatására.
A korábbi ígéretek dacára Belaruszban maradnak az orosz csapatok. A szeparatisták lebuktak előre dátumozott evakuációs bejelentéseikkel.
Az orosz politikusok biztató jövőt ígérő nyilatkozatai ellenére egyre jobban sújtják az országot a nyugati szankciók. Beszorított helyzetben találta magát az üzleti világ, s immár a hétköznapi életben is megkerülhetetlenné vált a szembenézés a rideg valósággal.
Moszkvában kidolgozták a nyugati büntetőintézkedésre adandó válaszlépéseket, de azokat titkosították - mondta el Andrej Belouszov orosz elnöki tanácsadó a Rosszija 24 állami hírtelevíziónak pénteken.