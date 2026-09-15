Drámai gazdaság

Az orosz politikusok biztató jövőt ígérő nyilatkozatai ellenére egyre jobban sújtják az országot a nyugati szankciók. Beszorított helyzetben találta magát az üzleti világ, s immár a hétköznapi életben is megkerülhetetlenné vált a szembenézés a rideg valósággal.