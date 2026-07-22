Magyar feltaláló nyerte Brüsszelben az Év Innovátora díjat, az elismerést Imre Krisztián vehette át a látássérültek mobilitását segítő szemüveg megalkotásáért - közölte a díjazott startup cégének szakmai segítséget nyújtó pénzintézet a K&H Bank.
Tilos lesz a brit mozikban a Google okoszemüvegének használta, mert a filmforgalmazók attól tartanak, hogy a technológia felhasználható a legnépszerűbb filmek kalózpéldányainak elkészítésére.
Interatkív sétára invitálta a sajtó munkatársait a Google. Az elektronikai óriás a budapesti oktatóközpontban alakított ki Google Házat, ahol bemutatták a jövő otthonát. Nem számít, hogy tanulásról, munkáról, főzésről, filmnézésről, házibuliról és zenehallgatásról, vagy az utazás megtervezéséről van szó, az internet, a már jelenleg is elérhető technológia segíti, egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi mindennapjainkat.
Az amerikai International Data Corporation (IDC) számítástechnikai és távközlési piackutató vállalat felmérése szerint robbanásszerűen növekedés előtt áll a viselhető mobil használati cikkek piaca, miután ezek az eszközök betörtek az életmód- és divatcikkek világába is.
Először büntettek meg sofőrt a Google Glass vezetés közbeni használata miatt, a járőrök a kaliforniai San Diegóban állították meg az okosszemüveget viselő nőt. A 44 éves Cecilia Abadie az esetet követően párbeszédet kezdeményezett az ügyről az interneten, a hozzászólók közül sokan arra bíztatták, hogy forduljon bírósághoz.