A világ Google Glasson át

Interatkív sétára invitálta a sajtó munkatársait a Google. Az elektronikai óriás a budapesti oktatóközpontban alakított ki Google Házat, ahol bemutatták a jövő otthonát. Nem számít, hogy tanulásról, munkáról, főzésről, filmnézésről, házibuliról és zenehallgatásról, vagy az utazás megtervezéséről van szó, az internet, a már jelenleg is elérhető technológia segíti, egyszerűbbé és kényelmesebbé teszi mindennapjainkat.