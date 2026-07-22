Legalább a szemüvege okos

Orbán Viktor;parlamenti vita;okostelefon;Pócs János;okosszemüveg;Magyar Péter;

2026-07-22 06:00:00 CEST

Pócs János látványosan megduplázta szellemi kapacitását, amikor okosszemüvegben jelent meg a parlamentben. Rossz nyelvek szerint a helyzet ennél is rosszabb, és most először lehetett okosságra utaló jelet észlelni rajta, amióta előadta az esze tokja, vagyis az okostelefon-tartója közjátékát. A Fidesz képviselője ezzel vélhetően hevesen vitatkozna, szerinte bizonyára már az is jól kieszelt ötlet volt, amikor egy Soros-áthallással ellátott perzselt disznó fölött fotózkodott. Élete fő művei között tartja számon azt a performance-ot is nyilván, amikor egy cigány alkalmazottját vetette a kazánba pedagógiai célzattal (videó rendezői kommentárral). Ha képviselőnek csapnivaló is, legalább az ízlése kifinomult és polgári, szeretnénk mondani, de hát a jászsági honatya értékrendje a legkevésbé sem támogatja megbocsátó kritikánkat.

A szatíra, a vígjáték, a paródia nehéz színházi műfaj mind, könnyen csak elrontani lehet ezeket, ellenben sikerre vinni piszok nehéz. Márpedig Pócs egy szerencsétlen, tehetségtelen, önkritikát nem ismerő ripacs, így a produkciói nem neki, hanem a közönségnek kínosak.

Miután egyre több eszetlen ötletét váltja valóra, élünk a gyanúperrel, hogy a patrióta értékek (térképről lemenekült) nemzetközi ketrecharcosa, Orbán Viktor nem véletlenül húzta előre befutó helyre a Fidesz-lista abszolút irreális 122. pozíciójából. Érzéketlen és értetlen, ellenben hűséges és nagy munkabírású trollokkal eteti a nemzeti keresztény politika atyamestere a magyarokat. Ezt gondolja Magyarországról. Ha nem kellett nektek a nemzeti kormány, akkor nesztek, érjétek be Pócs, Szűcs, Németh, Juhász és Balla képviselőkkel, nekik arcizmuk sem rezzen, miközben borzolják az idegeiteket vagy éppen rommá égetik magukat (Gulyás Nem Lopott De Minden Lopást Megszavazó Gergely az első adandó alkalommal lelécelt az arénából, ahogy Szijjártó is alig várta, hogy Kínába igazolhasson, a távolabbi kommunista diktatúra nem gyárt autót.)

Mi a teendője hát a tisztelt közönségnek, ha kellemetlen clownokat lát a parlamentben? Kikapcsolja a híreket vagy inkább elviselje azokat? Szerintünk a személyes egészségügyi határértékig mindenképpen érdemes követni a fejleményeket, és inkább megmosolyogni a trollkodásokat, semmint elfordulni a politikától.

Orbán tizenhat évig mást se csinált, mint el akarta venni az ember kedvét a közélet követésétől (aki nincs ellenünk, az van), ne okozzunk neki örömet azzal, hogy a végre megszerzett közügybefolyási kapacitásunkat leépítjük.

Magyar Péternek is volna egy javaslatunk, de miután csak és kizárólag ő van kormányfői szerepben, és mi nem tudjuk tesztelni az ötlet életrevalóságát, ezért ez kevésbé volna elegáns. Így csak halkan jegyezzük meg: ritkábban emlegesse névvel a videószemüveges böszmeséget (Meta-Ray-Ban, á.: cca. 500 ezer pénz) és a hasonló trollkodásokat, mert a személyes érintettség újabb súlyos kétperces viszonválaszokat hoz a magyarok fejére. Igaz, Pócs etetése nélkül nem születhetett volna meg a heti sakkfigurás mémkirály a fehér királynőről és a sötét… (khm) gyalogról. Lásd még a Gyalog galopp vonatkozó jelenetét John Cleese lütye francia katonájával, akiről Michael Palin Sir Robinja csak annyit mond a vár tövében: gyermekded lélek. Bezzeg, ha Arthur korában már lett volna okosszemüveg!