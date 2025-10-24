Hatnak az amerikai szankciók, a kínai állami cégek nem vesznek több behajóztatott orosz kőolajat

Kína;India;leállás;hajók;állami cégek;orosz olaj;olajszállítás;

2025-10-24 01:24:00 CEST

A lépéssel nem áll le a távol-keleti ország teljes orosz importja, mivel a szállítások nagy része vezetékeken történik. Ugyanakkor lavinát indíthat el, mert India is hasonló intézkedést fontolgat.

Az Egyesült Államok új szankciói miatt a kínai állami cégek nem vesznek több hajóval érkező orosz kőolajat – írja a Telex a Reuters nyomán. A londoni székhelyű hírügynökség az ügyre rálátó kínai források alapján számolt be a lépésről, amely a két orosz energiaóriásra, a Rosznyeftyre és a Lukoilra kivetett amerikai szankciókat követi.

A cikk a Bloomberg adatait is idézi, amely szerint Kína kőolajimportjának 20 százaléka Oroszországból származik, a negyedét pedig a két érintett olajvállalat biztosítja. Kína csak szeptemberben napi több mint 2 millió hordónyi olajat importált Oroszországból. – Azonban az államilag vásárolt olaj nagy része olajvezetékeken át érkeznek meg Kína nyugati felén található finomítókba. Ez nagyjából napi 800-900 ezer hordónyi olajat jelent, így azért nem feltétlenül kell arra számítani, hogy a döntés miatt bezuhanna a teljes orosz olajexport. A Reuters szerint Kína napi 1,4 millió hordó olajat importál Oroszországtól hajón, de ennek a nagy részét magánfinomítók hozatják be, és nincs is arról pontos adat, hogy az állami üzemek mennyit használnak fel naponta.

A Vortexa Analytics szerint 2025 első kilenc hónapjában az állami cégek csak 250 ezer hordónyi orosz olajat vettek naponta, míg az Energy Aspects szerint inkább napi 500 ezer hordó körül lehet a valós szám. A Rosznyefty és a Lukoil a Kínába exportált olaj nagy részét közvetítőkön keresztül adja el. A Reuters forrásai szerint most valószínűleg több magánfeldolgozó is szüneteltetni fogja az orosz olaj importját, amíg ki nem derül, mi is lesz a helyzet, de valószínűleg továbbra is keresni fognak olyan megoldást, hogy Oroszországtól vásárolhassanak.

A hírügynökség szerint a szankciók miatt az orosz energiahordozók másik jelentős felvásárolója, India is azt fontolgatja, hogy elengedi az orosz olajat, hogy közelebb kerüljön egy nagyobb megállapodáshoz az Egyesült Államokkal. Az Egyesült Államok elnöke ugyanis 50 százalékos vámot akar kivetni a indiai termékekre, és annak felét amiatt, hogy orosz olajat vásárolnak. A cikk szerint ez már jelentősebb érvágás lehetne Oroszország számára, mert a háború kitörése óta India lett a hajón szállított orosz kőolaj legnagyobb importőre.