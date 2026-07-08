Megölte 80 éves édesanyját - Előzetesben a nő

Előzetes letartóztatásba került az az 54 éves örkényi nő, aki a rendőrség gyanúja szerint szerdán olyan súlyosan bántalmazta a vele egy háztartásban élő 80 éves édesanyját, hogy az idős asszony belehalt sérüléseibe - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton, a police.hu oldalon.