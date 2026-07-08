A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
Az Örkény Színház a Magyar Kultúra Napja estéjén egy kortárs hazai szerző készülő szövegét, Kelemen Kristóf A nemzet özvegye című darabjának részletit kínálta online.
A Trafó egy teljesen új sorozatot kínált, a román Országos Színházi Fesztivál, több erdélyi előadást, köztük a nagyváradi teátrumét, az Örkény pedig profilt bővített saját gyártású élő stream produkciókkal.
A helyszínen néhány percen belül majdnem egy tucat járőr jelent meg.
A gyermekotthonból menekülő lány egy stricibe szeretett bele, aki a végletekig kihasználta őt: szexmunka után 35 ezer forintért adták el a kiskorú áldozatot.
Tizenöt év fegyházbüntetésre ítéltek szerdán egy nőt, aki halálra verte édesanyját tavaly februárban a Pest megyei Örkényben. Az ítélet nem jogerős - közölte a Budapest Környéki Törvényszék.
Összetört terepjáró, amelyre egy szarvasbika ugrott az M5-ös autópályán, Örkénynél hétfőn. A gépjárművet vezető férfi nem sérült meg, de a terepjáróban jelentős anyagi kár keletkezett. Az állat az ütközés következtében elpusztult.
Őrizetbe vették azt a férfit, aki meggyilkolhatta - a Blikk szerint - 60 éves áldozatát a Pest megyei Örkényben szombaton. A rendőrök még aznap elfogták a 32 éves gyanúsítottat. A KÉPRE KATTINTVA TOVÁBBI FOTÓKAT LÁTHAT!
Megöltek egy embert Örkényben szombaton, a rendőrség elfogta a feltételezett elkövetőt.
Előzetes letartóztatásba került az az 54 éves örkényi nő, aki a rendőrség gyanúja szerint szerdán olyan súlyosan bántalmazta a vele egy háztartásban élő 80 éves édesanyját, hogy az idős asszony belehalt sérüléseibe - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szombaton, a police.hu oldalon.
Közös házukban verte meg szerda délután édesanyját, az idős asszony olyan súlyosan megsérült, hogy nem élte túl a bántalmazást - írja a Bors.
Lesodródott az útról, majd fának csapódott és árokba borult egy személyautó Örkény és Pusztavacs között péntek este, a sofőr meghalt.
Családja szerint valóban baltával a kezében menekült el a rendőrök elől, de futás közben eldobta a szerszámot az a férfi, akit kedd este intézkedés közben lőttek le Örkényben - tette közzé a Roma Sajtóközpont szerdán -, azaz szerintük nem lehet önvédelemről beszélni.
Három autó ütközött össze, négyen sérültek meg, ketten életveszélyesen a Pest megyében történt balesetben.
Kigyulladt egy örkényi ház melléképülete, az ingatlanban lévő három gázpalackból egy felrobbant. Százméteres sugarú körben kiürítették a környéket - közölte a Pest megyei katasztrófavédelem szóvivője hétfő este az MTI-vel.