Ursula von der Leyen: Adott a lehetőség a NATO légterét megsértő harci gépek lelövésére

2025-09-25 10:24:00 CEST

Az Európai Bizottság elnöke szerint az EU- és a NATO-tagállamok minden négyzetcentiméterét meg kell védeni.

Ez egy hibrid háború, amelyet már sok-sok éve tapasztalunk, és amelyet Oroszország folytat az Európai Unió és más demokráciák ellen. Ezért mi is minden területen visszavágunk. És ahogy mondtam, ez a NATO döntése, de nagyon világosan fogalmaznék: tartsák magukat távol a területünktől – szemlézte Ursula von der Leyennek a CNN-nek adott interjújában elhangzott mondatait a hvg.hu. Az Európai Bizottság elnöke Donald Trump amerikai elnök minapi közlése után, miszerint a NATO-nak le kellene lőnie a légtérsértő orosz gépeket, megerősítette, hogy adott a lehetőség az észak-atlanti szövetség légterét megsértő harci repülőgépek lelövésére.

Az elmúlt hetekben Oroszország több alkalommal is behatolt EU- és NATO-tagállamok légterébe, így Von der Leyen nyilatkozata feltehetően kiterjesztően értelmezhető: „Véleményem szerint minden négyzetcentimétert meg kell védenünk a területünkön.”

– Ez azt jelenti, hogy ha behatolás történik a légtérbe, figyelmeztetés és egyértelmű felszólítás után természetesen terítéken van a lehetőség, hogy lelőjük a légterünkbe behatoló harci repülőgépet – fogalmazott az Európai Unió végrehajtó szervének vezetője.

A hvg.hu felidézte azt is, az ENSZ Közgyűlésének keddi ülésén az orosz gépek lelövéséről beszélő Donald Trump szavaira reagálva Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter megosztott egy videót az amerikai elnök mondatairól, a bejegyzésben pedig azt írta: „Vettem.” Továbbá Sikorski szerdán a brit LBC rádiónak adott nyilatkozatában úgy fogalmazott: „A hadseregnek kötelessége megvédeni a területét, a levegőben is, és mi meg fogjuk tenni a szükséges lépéseket.” Hozzátette azonban, hogy inkább annak a híve, hogy a drónokat és cirkálórakétákat még az ukrán területek felett állítsák meg, „mielőtt azok károkat okozhatnak a NATO területén”.