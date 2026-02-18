Botka az új esély az MSZP számára?

"Azt kell mondani, amit Botka László, ha mögüle visszatáncolnak, megbuknak" - értékelte az MSZP elnökének és miniszterelnök-jelöltjének szombati programhirdetése után kialakult helyzetet Ceglédi Zoltán. A politikai elemző szerint, "ha a szocialisták kitartanak miniszterelnök-jelöltjük és annak világos baloldali politikája mellett, akkor ismét lehet egy sikeres, erős baloldali párt Magyarországon". Botka László nemcsak Orbán Viktort ostorozta, hanem az ország lesújtó állapotát értékelve programot is hirdetett, s egyértelművé tette: kormányváltó forgatókönyvébe Gyurcsány Ferenc nem fér bele.