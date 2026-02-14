Feljelentik Oroszországot a vegyifegyver-tilalmi egyezmény megsértése miatt.
Legkevesebb 15 ember meghalt, 24-en megsebesültek, amikor a Károly Egyetem egyik diákja lövöldözni kezdett.
Az EU illetékes tanácsa felülvizsgálta és frissítette az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek uniós jegyzékét.
A járványhelyzet kezelése alapján havonta listát készít a Bloomberg.
Az Európai Unióban Dániában a legmagasabb a hús ára, ami Lengyelországban a legalacsonyabb - adja hírül az MTI az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 2016-ra vonatkozó adatai alapján.
A CIA adatai alapján összeállított listán a 10 leggazdagabb országból 4 európai, a fennmaradó 6 ázsiai.