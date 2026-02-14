Kiderült, hol a legdrágább és hol a legolcsóbb a hús az EU-ban

Az Európai Unióban Dániában a legmagasabb a hús ára, ami Lengyelországban a legalacsonyabb - adja hírül az MTI az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat 2016-ra vonatkozó adatai alapján.