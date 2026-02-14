Öt európai ország a vizsgálat eredményét, Alekszej Navalnijt nyílméregbékák bőréből származó toxinnal ölte meg a Putyin-rezsim

Oroszország;Európa;vizsgálat;mérgezés;Kreml;békák;Alekszej Navalnij;toxin;országok;

2026-02-14 16:50:00 CET

Feljelentik Oroszországot a vegyifegyver-tilalmi egyezmény megsértése miatt.

A két évvel ezelőtt elhunyt Alekszej Navalnijtól vett minták vizsgálata meggyőzően igazolta az epibatidin jelenlétét – közölte szombaton AP hírügynökség az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia külügyminisztériumának közleménye alapján. E szerint az orosz ellenzéki vezetőt a Dél-Amerikában honos nyílméregbékák szervezetében található toxinnal, amely Oroszországban a természetben nem fordul elő.

Az említett öt ország közös nyilatkozata szerint „Oroszországnak megvolt az eszköze, az indítéka és a lehetősége a méreg beadására. Az ügyben feljelentést tesznek Oroszország ellen a hágai székhelyű nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél a vegyifegyver-tilalmi egyezmény megsértése miatt. – Oroszország fenyegetésnek tekintette Alekszej Navalnijt. Azzal, hogy ezt a méregformát alkalmazta,megmutatta, milyen aljas eszközök állnak rendelkezésére, és mennyire fél politikai ellenzékétől – fogalmazott Yvette Cooper brit külügyminiszter

Alekszej Navalnij, aki Vlagyimir Putyin elnök legádázabb ellenségeként hadjáratot folytatott a hivatali korrupció ellen és hatalmas Kreml-ellenes tüntetéseket szervezett, 2024 februárjában halt meg az arktiszi büntetőtelepen. Azt a 19 éves börtönbüntetését töltötte, amelyet saját maga is politikai indíttatásúnak vélt. Özvegye 2025 őszén már jelezte, hogy két független laboratórium is azt állapította meg, hogy férjét röviddel a halála előtt megmérgezték.

Julija Navalnaja szombaton, miután a vizsgálat eredményeit ismertették, azt mondta, hogy az első naptól fogva biztos volt abban, hogy férjét megmérgezték, de most már bizonyíték van rá. – Vlagyimir Putyin vegyi fegyverrel ölte meg Alekszejt – írta az X-en, gyilkosnak nevezve az orosz elnököt, akit felelősségre kell vonni. Az orosz hatóságok közlése szerint a politikus egy séta után rosszul lett, és természetes okokból halt meg. Ennek ellentmond, hogy az ellenzéki vezetőt 2020-ban idegméreggel, Novicsokkal mérgezték meg, majd Németországban kezelték, de öt hónappal később visszatért Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták és élete utolsó három évére koholt vádakkal börtönbe zárták.