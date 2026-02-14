Öt európai ország a vizsgálat eredményét, Alekszej Navalnijt nyílméregbékák bőréből származó toxinnal ölte meg a Putyin-rezsim

A két évvel ezelőtt elhunyt Alekszej Navalnijtól vett minták vizsgálata meggyőzően igazolta az epibatidin jelenlétét – közölte szombaton AP hírügynökség az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia külügyminisztériumának közleménye alapján. E szerint az orosz ellenzéki vezetőt a Dél-Amerikában honos nyílméregbékák szervezetében található toxinnal, amely Oroszországban a természetben nem fordul elő.
Az említett öt ország közös nyilatkozata szerint „Oroszországnak megvolt az eszköze, az indítéka és a lehetősége a méreg beadására. Az ügyben feljelentést tesznek Oroszország ellen a hágai székhelyű nemzetközi Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnél a vegyifegyver-tilalmi egyezmény megsértése miatt. – Oroszország fenyegetésnek tekintette Alekszej Navalnijt. Azzal, hogy ezt a méregformát alkalmazta,megmutatta, milyen aljas eszközök állnak rendelkezésére, és mennyire fél politikai ellenzékétől – fogalmazott Yvette Cooper brit külügyminiszterÖzvegye szerint megmérgezhették Alekszej Navalnijt a börtönben
Alekszej Navalnij, aki Vlagyimir Putyin elnök legádázabb ellenségeként hadjáratot folytatott a hivatali korrupció ellen és hatalmas Kreml-ellenes tüntetéseket szervezett, 2024 februárjában halt meg az arktiszi büntetőtelepen. Azt a 19 éves börtönbüntetését töltötte, amelyet saját maga is politikai indíttatásúnak vélt. Özvegye 2025 őszén már jelezte, hogy két független laboratórium is azt állapította meg, hogy férjét röviddel a halála előtt megmérgezték.Finoman szólva is furcsa dolgok történtek a börtönben azon az éjszakán, amikor Alekszej Navalnij meghalt
Julija Navalnaja szombaton, miután a vizsgálat eredményeit ismertették, azt mondta, hogy az első naptól fogva biztos volt abban, hogy férjét megmérgezték, de most már bizonyíték van rá. – Vlagyimir Putyin vegyi fegyverrel ölte meg Alekszejt – írta az X-en, gyilkosnak nevezve az orosz elnököt, akit felelősségre kell vonni. Az orosz hatóságok közlése szerint a politikus egy séta után rosszul lett, és természetes okokból halt meg. Ennek ellentmond, hogy az ellenzéki vezetőt 2020-ban idegméreggel, Novicsokkal mérgezték meg, majd Németországban kezelték, de öt hónappal később visszatért Oroszországba, ahol azonnal letartóztatták és élete utolsó három évére koholt vádakkal börtönbe zárták.Az orosz hatóságok fél év után sem találtak semmi gyanúsat Alekszej Navalnij halálával kapcsolatbanAz orosz bíróság szerint Alekszej Navalnij neve és arcképe szélsőséges jelképAlekszej Navalnij mindvégig hitt egy jobb Oroszországban