A távozás beleillik abba a sorba, amely az áprilisi országgyűlési választás, a NER bukása után a magyarországi vadászat területén történt.
Bár a ragadozók mérgezése ma már illegális és ökológiailag is káros módszernek számít, a régi gyakorlat nyomai még mindig felbukkannak hazánkban. A szakemberek szerint ugyanakkor javul a helyzet: a felderítés, az oktatás és a természetvédelmi együttműködések hatására évről évre kevesebb mérgezés történik, miközben a parlagi sas állománya látványosan növekszik.
Az Országos Magyar Vadászkamara közleményben reagált a háborgó kommentekre.
A vadászkamara elnöke pedig 12 ezer csapda felállításával büszkélkedett el.
Gyakran fordul elő - főleg nyáron -, hogy a vidéki utakon vaddal ütköznek a személy- vagy teherautók. Ez a fajta kár azonban nem egyezik a mezőgazdasági, az erdei, valamint a belterületi vadkárokkal, így azt külön kell választani ezektől az esetektől - mondta el Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) elnöke a Magyar Nemzetnek.